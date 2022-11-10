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雙11買iPhone 14 Pro入手價不到3萬　網購公布加碼彩蛋、購買攻略

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲網購業者在明天雙11加碼限時優惠，買iPhone 14 Pro有特價之外，還可再賺回饋。（圖／蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商大檔促銷雙11購物節倒數，不少限定回饋都將在11/11當天登場，為了催出最後買氣，網購業者再祭出省最大的限時加碼優惠及購買攻略，其中買高單價3C家電與手機很划算，以iPhone 14 Pro 256G為例，搭配優惠券省上加省，不到3萬就能入手，消費者可以趁這檔把新機換起來。

迎戰雙11，東森購物網不只強打各種抗通膨優惠活動，11/11當天再推加碼大放送，下單3C產品消費不限金額筆筆回饋3%樂透金，再加上挑戰任務搶888東森幣與指定銀行信用卡送刷卡金，買iPhone 14 Pro 256GB，換算最高可賺回饋7040。另外，家電全館消費單筆滿3,000送5%樂透金，其中購買飛利浦指定清淨機、咖啡機，還有獨家LINE POINTS回饋10%無上限；象印家電指定商品則有LINE PONITS 5%無上限與東森幣6%，最高享11%回饋。

樂天市場公布1111加碼彩蛋，首推iPhone 14 Pro 256GB原價38,400元，站上「愛買線上購物」11/11 18:00限時特賣36,999元，搭配天天領券現折1,111元，持指定信用卡付款最高可獲得刷卡金3,300元，加上樂天點數回饋、樂天網銀首次開戶回饋等，最高能賺回饋7,370元；iPad mini原價17,900元，11/10限時下殺搭配領券優惠，只要14,999元；SONY真無線藍牙降噪耳機原價8,190元，11/11搭配優惠券現省2,455元，相當於以5,735元就能帶回家。

年末想換機，蝦皮購物也有優惠加碼，Apple、Dyson、羅技等熱門品牌百大商品下殺5折優惠，11/11當天疊加商城85折券、87折券使用最高現省5千元，iPhone 14 Pro 256G搭配商城券與神腦加碼優惠券，只要29,011元即可輕鬆入手；精品旗艦系列的Xiaomi 12X，雙11活動價9,999元，搭配專屬優惠券與商城85折券最低8,074元。另外，XBOX Series S遊戲主機活動價再搭配85折券只要6,783元。

買高單價家電也很省，Dyson V12 Absolute Extra輕量吸塵器獨家雙電池組，雙11特惠價19,900元，再加碼回饋1,111蝦幣，限時加碼送吸塵器收納架，搭配商城87折券，只要用17,313元就可購入。

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