周玉蔻自喻像木板經常被打　轟高虹安抗壓性差「逛醫院打卡！」

▲周玉蔻、高虹安。（資料照／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

針對民眾黨新竹市長候選人高虹安因助理費風波而住院吊點滴，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎10日於資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》節目上表示，「打點滴跟喝運動飲料效果差不多，其實比你吃一口飯還少，沒什麼營養成分。」周玉蔻更痛批，「『逛醫院打卡』這個形容太經典！李秉穎醫師的專業評論，坐實了高虹安霸佔病床、浪費醫療資源的質疑。」

周玉蔻今在節目中詢問醫師李秉穎，一個人在什麼樣的情況下才會需要打點滴？李秉穎回應，傳統觀念認為人在身體、精神不好的時候要打點滴補充體力，尤其是在鄉村地區，很多人認為沒有力氣就要打點滴補充體力，但這個其實沒有學術根據，注射筒裡面放的就是食鹽水、電解質等，裡面只有很少的營養素，不會補充到什麼東西，跟喝運動飲料效果差不多，其實比你吃一口飯還少，沒什麼營養成分。

「我只是覺得好煩，為什麼高虹安抗壓性那麼低？自己做事自己擔啊！」周玉蔻表示，自己經常被打擊，就像一個小木板一樣，每個錘子都在打她，「所有台北市議員從早到晚都在罵，甚至還有人在看板上掛我名字痛罵，可是我都沒有脫水過，是不是我皮太厚？」

而對於李秉穎醫生說「打點滴跟喝運動飲料效果差不多，沒什麼營養成分」，周玉蔻痛批，「『逛醫院打卡』這個形容太經典！李秉穎醫師的專業評論，坐實了高虹安霸佔病床、浪費醫療資源的質疑。」