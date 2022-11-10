懶得洗碗！她喊寧願選擇外食　釣出一票人+1：超麻煩

▲自煮要洗不少碗盤，讓不少人怯步。（示意圖／pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣外食族不少，除了因餐點選擇性多之外，現在的外送服務快速方便，更是助長外食人口的增加。一名網友即表示，和朋友聊天時發現，對方是因為懶得洗碗才選擇買外食，沒想到竟釣出大批「外食族」網友的共鳴，紛紛+1喊「我也是！」

一名女網友在PTT的 WomenTalk版，以「會因為懶得洗碗而吃外食嗎？」為題發文，表示今天和朋友聊到在家煮飯的問題，對方表示其實自己對煮飯還好，但「想到要洗碗」就覺得麻煩，乾脆直接買外食吃，讓原PO驚訝提問網友們，「也有人是因為覺得洗碗很煩所以不煮飯的嗎？」

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貼文一出隨即引發大量外食族的共鳴，「我也是，懶得洗＋不想洗」、「煮飯怎麼可能只有一個碗，有沾板、鍋子、刀、筷子、杯子」、「清理廚餘也很麻煩」、「懶得備料跟收拾就是外食」、「買菜備菜煮菜收拾，超浪費時間」、「不是只有一個碗而已」、「會，有時候真的買比較快」、「煮飯除了後續洗碗，還有前置作業，買的方便很多」。

不少人指出，其實有更方便的方法，「外食要內用才最方便，不然外帶回來的垃圾還要拿出去丟也很麻煩」、「會 但丟垃圾也麻煩 有時候就不吃了」、「外食內用才是最省事」、「買洗碗機」、「外食製造的垃圾也很大包。」、「買洗碗機預防命案，家庭和樂很值吧」。

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