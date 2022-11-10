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加盟廖老大！他想暫歇業「沒捐3千」收存證信函　下場超悲慘

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大飲料店旗艦店。（圖／記者許權毅拍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化一名網友之前砸畢生積蓄，加盟廖老大飲料店，眼看每日營業額不超過1、2千元，他萌生暫停營業的念頭，等過了冬天再重新出發，沒想到仍須繳納每月3千做公益，萬念俱灰的他，PO出對話截圖及收到的存證信函，怒問「請問你的良心何在？」

這名加盟主在臉書心痛發文，「當初把你當成英雄、大善人，不加思索成為你的粉絲，用盡我一生的積蓄，向家人和親戚借錢，還把車子賣掉，開了飲料店，結果你人一紅就得了大頭症，四處得罪人，把品牌形象全毀！你還要逼迫我們，請問你的良心何在？」

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從「爆料公社」曝光的對話截圖可見，加盟主詢問，能否先暫停營業，等冬天過了再繼續開店；怎料，他收到了同意的回應，但每個月仍須按合約繳納3千元，作為做公益的費用。

▲加盟主心痛發文。（圖／翻攝自爆料公社）

▲加盟主心痛發文。（圖／翻攝自爆料公社）

聞言，他無奈指出，現在資金出現問題，希望總店能讓他緩緩，除了提出退原物料及杯子抵扣公益金，更苦喊「我現在每天營業額只有1、2千，還有700元！」

然而，加盟主最終還是收到存證信函，指出他從今年10月起至今，已積欠3000元，同時也指控他，未履行加盟合約，使用愛惠普或3M的原廠濾水設備，於是終止廖老大商標使用權，限他11月10前拆除所有招牌、看板，逾期公司將提出商標侵權的訴訟。

對此，原po怒向對方爭論，表示公司根本沒派人來查證，同時也貼出照片，證明他的店真的有按規定使用品牌濾水器。

▲就算暫停營業也要繼續繳納公益金。（圖／翻攝自爆料公社）

▲就算暫停營業也要繼續繳納公益金。（圖／翻攝自爆料公社）

看完這段悲慘案例，網友們紛紛回應，「這個短暫名聲的加盟最不好，還有你只要拍照有使用3M的濾水器並捐款3000就沒事了，現在退燒了請自求多福」、「盲目跟風真的很慘，無論做什麼事、投資什麼，一定先想好，做好功課再踏進去，不然真的拿錢學經驗而已」、「很遺憾，加盟主並不是老闆，只是高級一點的員工」、「都要辦理暫時歇業了，還要繳公益3000」、「每月還沒賺錢就先賠3000，這種合約也簽」、「歷史總是驚人的相似，但永遠學不會教訓」。

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