春風衛生紙「溫柔共想計畫」　助環境永續、偏鄉孩童、弱勢族群

▲春風為鼓勵對台灣在地人事物的溫柔，邀請大眾參與春風溫柔共想計畫，於8日舉行頒獎典禮。

圖、文／春風提供

春風品牌每一年致力於溫柔力量的展演，在嚴峻疫情的兩年中，2020年春風與人生百味一起用溫柔的力量將溫柔防疫包送上街頭、2021年品牌與家扶基金會聯手舉辦溫柔力量城堡呵護需要幫助的孩子；今年度與希望合唱團、流浪貓協會、家扶基金會聯手舉辦溫柔共想計畫活動，秉持著溫柔也能為世界帶來更多且更好的影響力。



正隆副董事長鄭舒云表示：「春風秉持著品牌精神與理念，用溫柔精神傳遞給社會大眾每個需要的角落，為此品牌透過春風共想計畫活動，來號召更多需要被關注的團體和議題，希望獲得更多大眾的注目和支持。這兩年嚴峻的疫情生活，春風品牌持續關心社會，除了發揮企業之力啟動十大抗疫關懷行動，今年也榮幸邀請到台灣各處的團體，一起與我們共享、共想、傳遞並擴大這份溫柔精神。」



春風溫柔共想計畫活動為期一個半月，召募超過近百件作品，參賽者發揮創意、真實落地、動人踏實。此次活動也看見眾多需要被關心的社會大眾和小角落，包括身視障族群、流浪動物、環境永續等維護，希望透過展演，讓各個故事發揮更大的影響力。



此次春風共想計畫的評審們，包括正隆集團副董事長鄭舒云、家扶基金會執行長周大堯、人生百味營運長巫彥德以及奇禾互動行銷公司創辦人郭睿杰。而金獎得主－社團法人中華民國目目協會，為身障者建立眼動科技，幫助他們長出自己的力量，獲得五位評審一致且高度肯定；銀獎－奉茶行動，用一日揹水奉茶體驗，與環保署及借助奉茶行動APP與亞洲形上揹水隊結合，響應飲水無塑旅行愛地球。

銅獎－觸覺科技，為提供盲人學生在學習與職能訓練的教育資源而設計「觸覺學習輔助系統」，讓盲人學生從手指開始擁有嶄新生活，透過觸覺感受世界；銅獎－畫的室，希望每個人能用各式媒材及顏料表達出最真實的樣子，看見自身亮點，持續探索生命的可能並活出自在的自己，讓更多孩子及世界的人們能看見自己的獨一無二。



春風一直秉持著溫柔的力量，呵護台灣這片土地共享、共想、共容，持續關心社會每個角落、關心每個需要呵護的人。