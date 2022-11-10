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周玉蔻酸高虹安打點滴「抗壓性低」　李秉穎：其實和運動飲料差不多

▲周玉蔻和李秉穎在節目上談論關於吊點滴的事。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

▲周玉蔻和李秉穎在節目上談論高虹安吊點滴的事。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

民眾黨籍新竹市長候選人高虹安深陷詐領立院助理費風波，日前因身體不適住院吊點滴休養。不過此舉也被資深媒體人周玉蔻大酸，「為什麼抗壓性那麼低、自己做事自己擔阿。」醫師李秉穎則說，其實點滴是補充水分和微量營養素，和喝運動飲料差不多，只是會強迫患者躺著休息。

周玉蔻今在節目一開始，便直接問台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎「你有沒有看到高虹安？」並詢問到底是什麼樣的情況下才會需要打點滴？

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李秉穎回應，以前觀念就是身體、精神不好要打點滴補充體力，尤其鄉村地區很多人會認為，沒力氣可以打點滴補充體力。「這其實是沒有根據的」，李秉穎說，點滴裡僅有食鹽水、電解質、或加一些糖等微量營養素，不會特別補充什麼，「跟你喝運動飲料差不多，只是吊點滴會強迫你休息、躺在那。」

李秉穎也直言，通常大家都會認為，生病可透過點滴注射補充體力，「但其實比你吃一口飯還少，沒什麼營養成分。」

兒童吊點滴有時是真的脫水，例如感染腸病毒、輪狀病毒，上吐下瀉吃不下又把水分拉掉，就需吊點滴補充水分及電解質；李秉穎解釋，若是其他住院情形需要吊點滴的部分，則是為了要有注射藥物的途徑，不用一直對病人重複打針、一直戳，直接將藥物打入點滴即可。

周玉蔻則說，「可是好多人看到那樣就會很同情」，並反問李秉穎他被罵有沒有去吊點滴？李笑回「我就是哭著回家阿。」

李秉穎說，一般人看到吊點滴會覺得是重症，但其實也不一定，除非說每天都要打三～四次注射藥物，就是比較嚴重的情況。

而因高虹安昨日表示，自己打點滴到一半向醫院告假．與新竹縣長楊文科會面後，還要再回院吊完點滴。周玉蔻也詢問李秉穎「所以吊點滴跑出來玩一玩，再跑回去也可以喔？」李則說當然可以，「你吊點滴還能出來跑來跑去就表示身體還好阿。」

李秉穎說，吊點滴其實和運動飲料效果差不多，但他也強調，醫師不會因為你精神不好、體力不支就讓病人吊，「一定是有特殊需求才會。」

不過周玉蔻聞言，有些無奈表示，「我只是覺得好煩，為什麼抗壓性那麼低？自己做事自己擔阿！」

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