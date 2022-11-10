戶外口罩令鬆綁＝疫情結束？李秉穎揭1條件：目前只到一個階段

▲李秉穎接受周玉蔻專訪，談論口罩令鬆綁政策。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心研擬11月份鬆綁戶外口罩限制，細節仍在討論。但醫師李秉穎表示，戶外不用戴口罩並不等於疫情完全結束，「新冠病毒引起的重症發生率，必須低於流感」才算是完全結束，目前只是到一個階段而已。

資深媒體人周玉蔻今在節目《新聞放鞭炮》專訪衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，詢問若戶外可不戴口罩，是否就代表疫情已經結束？

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李秉穎回應，這僅是代表疫情到了一個階段，但還沒完全結束。目前流感死亡人數並無新冠死亡數那麼多，因此新冠的嚴重性還是高，要小心一點。

綜觀國際防疫政策走向，目前幾乎僅剩中國「要求清零」，周玉蔻不解，世界要如何做共同標準？李秉穎則認為「很困難」，卻也直言中國最後一定會解封。

周玉蔻擔心地追問，「可是中國一解封，會不會又擴散到14億人？萬一搞到全世界再來一波（疫情）怎麼辦？」李秉穎回應，所以中國必須要有一個有效的疫苗間距，「我們高端疫苗去支援他們也可以。」

聞言，周玉蔻想了一下便說「叫蔣萬安去做這件事！」李秉穎點頭「對對對，做一個算事後的大規模臨床試驗，看疫苗效益。」

不過周玉蔻說，中國自己本來就有科興、國藥等國產疫苗，話還沒說完，李秉穎就表示「他們疫苗保護力的臨床試驗都比我們其他疫苗低，高端80～90%的保護力是世界級的。」

李秉穎直言，中國若防護力不好，一解封恐重演2019時的噩夢。周玉蔻也擔憂表示「嚇死人耶！」

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