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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

四叉貓2點破解高虹安凌晨最新聲明！　狠酸「蒼白無力的辯解文」

▲▼高虹安「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委高虹安投入新竹市長大選，近日被爆出聘任男友李忠庭擔任公費助理，涉及詐領助理費，又遭指控透過助理加班費上繳挪為私用，如同個人小金庫。對此，高虹安10日凌晨透過臉書發聲，卻讓網紅四叉貓批評根本是問A答B，並抓出2吐槽點，狠酸「如果半夜只能發這種蒼白無力的辯解文，那高委員還是去休息吧，祝早日康復面對司法」。

高虹安9日才因勞累住院，10日凌晨就在臉書PO出一篇846字的長文，強調她從政以來，每一位助理都有確實的工作，他們所領取的助理費、加班費，都是實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到自己的口袋。

高虹安也提到，有網友指稱，柯建銘辦公室的多位助理每年大筆捐款給民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額度，「猶記得，當時對手以我的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，即指摘我犯了貪汙罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪汙行為？這真正坐實了『綠能，你不能』。」

高虹安PO文說明助理費去向。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

高虹安PO文說明助理費去向。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

高虹安PO文說明助理費去向。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安PO文說明助理費去向，點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

四叉貓說，第一張圖和第二張圖，高虹安大概是想要告訴大家立院助理費執行率高達96％，所有人都很努力報，整間立院報好報滿，其他立委也這樣報帳，既然整間立法院幾乎報加班費到上限，為什麼只檢討她？「不是啊！！！我們檢討的是妳叫助理把這些加班費全部吐出來當小金庫耶！」

至於第三張圖，四叉貓說，這張圖幾小時之前有側翼粉專貼過了，主要是說柯建銘的公費助理也有捐給民進黨，為什麼大家只檢討李忠庭捐款給民眾黨？但李忠庭是相隔六個月總共捐60萬給民眾黨，捐款金額還跟全部薪資總和差不多，「妳好意思拿來跟那種好幾年加起來才捐幾十萬的助理比？」

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