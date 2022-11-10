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高虹安出院會見楊文科　謝宗學見一幕「傻眼」：別學，委員不是一般人

▲高虹安、宣明智、楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高虹安在宣明智的牽線下，拜訪新竹縣長楊文科，不過手臂仍有靜脈留置針。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者張乃文／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安昨（9）日上午傳出住院，本人也在臉書PO出點滴照，但下午突然無預警出現在新竹縣府，在科技大老宣明智的引薦下，拜會縣長楊文科。不過，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學看到照片後，直呼「實在不是很好示範」，希望民眾不要學習這類的行為，「高委員不是一般人。」

高虹安傳出身體不適住院，但當天下午考量自身健康情況及醫囑，請了幾個小時假與楊文科會面。只是，醫師看到照片後忍不住點出「不好示範」，因圖中高虹安右手臂仍有靜脈留置針。謝宗學指出，按照一般流程，病人離開急診或醫院一定要移除「靜脈留置針」，除非轉院或隨車EMT和護理師陪同至下間醫院，才可不移除。

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謝宗學解釋，若病人帶著靜脈留置針離開醫院，萬一出了什麼狀況，如：留置針滑脫、入針處出血或感染，或有空氣、不明液體進入留置針管路，「醫院或護理師需要負責任的。」醫師表示，若一般病房請假外出，必須在4小時內趕回醫院，否則視同自動離院。

▲高虹安在在臉書PO出打點滴照。（圖／翻攝自Facebook／高虹安臉書）

▲高虹安在臉書PO出打點滴照。（圖／翻攝自Facebook／高虹安臉書）

謝宗學認為，高虹安帶著靜脈留置針請假離院，跨縣市移動，再接受媒體拍照，還不知能否4小時內回到醫院，「實在不是很好示範」，也呼籲民眾「不要學習這類的行為，畢竟高委員不是一般人。」

謝宗學發文後，也引來醫師們衛教，兒童感染科醫師顏俊宇直言，「這真的有點太扯了，萬一漏針可是會一直流血的，我們都不會讓病人留針回家耶，而且還故意露出來，有點傻眼…」。謝宗學則回應「所以我看到也很傻眼，因為常有病人要求要帶留置針回家，都被我嚴正拒絕。」

醫師許嘉珊在留言處說，「留置針帶回去真的危險，也必須考量萬一病患擅自注射其他藥物，後果不堪設想。」謝宗學表示「我不知道哪間醫院願意違反規定冒這樣的風險？」

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