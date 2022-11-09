快訊／高虹安曝點滴照　喊「減少行程、吃好睡好再出發」

▲高虹安身心俱疲住院吊點滴。（圖／翻攝高虹安臉書）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日風波不斷，9日上午被爆料因「身心俱疲」而送醫住院。對此，高虹安今日下午證實，自己因整理資料過度疲勞，昨天上午總質詢後身體不適，經同仁建議赴醫就診，已安排注射點滴並留院休養。隨後，高虹安也在臉書上發出自己打點滴的照片，強調這幾天會放慢腳步好好吃好好睡，補充體力再出發。

對於外界傳言高虹安因一連串風波導致身心俱疲住院，高虹安本人於今日下午回應，昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。她說，這段時間因連續大量抹黑事件，為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，「但為了新竹市民，為了對抗抹黑還台灣正面選舉，我會堅強以對。」

稍後，高虹安也在臉書上發出自己打點滴的照片，感謝大家關心並強調現在的她一切平安，正在休養生息，這兩天將減少行程數量，放慢腳步好好吃好好睡，補充體力再出發。

面對高虹安住院消息，國民黨新竹市長候選人林耕仁今日受訪時給予溫言慰問，「請高委員注意健康，並祝福您早日康復」；而民進黨新竹市長候選人沈慧虹中午赴中常會前受訪表示，「祝福高委員早日康復。」；另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘在中常會前受訪時也關心道，「聽到這個消息我很難過，祝福高虹安早日康復。」