美期中選舉激烈　參議院是否變天「恐得等到12月」

▲美國期中選舉8日登場。（圖／路透）

中央社鳳凰城／伯明罕8日綜合外電報導

美國兩黨在期中選舉激烈廝殺，目前看不出參議院50-50的態勢會打破，恐得要等像喬治亞州等關鍵搖擺州的結果12月出爐才能底定；眾院則共和黨優勢明顯。

路透社報導，隨全美50州中有過半的重點投票所已關閉，初步投票結果看不出民主、共和兩黨各占參議院50席的權力平衡會打破。

今天的期中選舉改選參院100席中的35席、眾院全部435個席次與36州的州長，外界普遍看好共和黨能拿下贏得眾院所需的5個關鍵席次，而參院勝負則難料，將取決於賓州、內華達州、喬治亞州和亞利桑那州等關鍵搖擺州，最終結果恐不會太快出爐。

▲參眾議院由誰把持，是期中選舉的主要焦點。（圖／路透）



根據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（US Elections Project）統計，有4600多萬人在8日期中選舉前透過郵寄或親赴投票所提前投票；州選舉官員說，計算這些選票需要時間。由於喬治亞州規定如沒有任何一位候選人取得過半票數就必須再進行決選，因此民主黨能否保住對參院的微弱控制，可能要等到12月喬治亞州的戰況出爐才能揭曉。

佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）今天在期中選舉輕鬆擊敗民主黨籍對手克利斯特（Charlie Crist）順利連任。迪尚特可能角逐2024年大選共和黨黨內提名。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，迪尚特感謝選民支持，他說「我們不僅贏得選舉，還改寫了政治版圖」。迪尚特也感謝上次沒把票投給他的選民，他說自己「很榮幸在這4年裡贏得你們的信任和支持」，讓他能夠順利連任。

▲今年期中選舉改選參議院35席，眾議院全數435席，以及36州州長。（製圖／ETtoday）