警大校長、北市偵查隊長接連出包　警政署長：絕不護短

記者張君豪／台北報導
近來全台警紀案件連環爆，包括警察大學校長陳檡文與具天道盟背景的林秉文進招待所，台北市中山警分局偵查隊長林弘基赴招待所賭天九牌等爭議事件，警政署長黃明昭9日上午赴刑事局視察掃黑成果時接受媒體聯訪表示，「一向重視警紀，只要涉及警紀，全力查辦、從重處分，絕不護短。」
▲警政署長黃明昭9日上午在刑事局接受媒體聯訪，說明警紀連環爆問題。（圖／記者張君豪翻攝）
黃明昭9日上午赴刑事局了解破獲柬埔寨人蛇集團案件，受訪時表示，警紀維護是警政署一向重視工作，最近發生幾起警紀案件，警方絕不護短，全力查辦到底。
對於台北市中山警分局偵查隊長林弘基出入招待所、玩天九牌，黃明昭指出，台北市警察局查處屬實，會追究相關責任，警政署也會針對警紀案件持續偵辦。
黃明昭強調，警紀維護是一貫精神，有就全力查處，只要涉及警紀，絕對加以究辦，從重處分，但他意有所指表示，兩起警紀案均為多年前拍攝畫面流出，警察涉警紀案件或不當行為，往往有心人士留存釋放，對機關團體造成傷害，呼籲同仁一定要恪遵警紀要求，以免引發爭議。
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