警大校長、北市偵查隊長接連出包　警政署長：絕不護短

台中市一名小學陳姓導師遭家長集體投訴，包括將學生分類，表現好的就發放「薪水」，表現不好的就公開叫他們「奴隸」；還未經家長同意就把學生帶去剪髮，對表現不好的孩子還設立「離島座位區」隔離，甚至開學已經2個月，全班學生竟還沒有離開教室上過體育課，甚至還會暴怒狂吼學生。家長不滿怒向又向人本基金會申訴，人本一查驚現，陳姓老師竟是兒虐慣犯！