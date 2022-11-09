遊戲幣洗錢35億！警破7人水房　鈔票堆滿地...主嫌賓士保時捷代步

▲彰化員林警分局破獲洗錢水房不法詐騙集團。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林警方今年8月查獲以陳姓主嫌為首的詐欺集團，發現該集團還涉嫌暴力控制人頭帳戶被害人，昨天在台中北屯查獲李姓主嫌(34歲)等7人，藉由「包你發」、「聚寶online」遊戲城的遊戲幣，兌換現金招攬賭客參與賭博，藉此隱匿詐欺及博弈犯罪所得，洗錢不法金額已超過35億元。

據悉，李嫌等7人租在台中北屯區1處透天厝，掛起空頭販售健康食品商行招牌，其實是在二樓以早晚輪班方式進行不法交易，每筆收取5%－10%佣金，將詐騙集團的錢，再透過「包你發」、「聚寶online」遊戲城的遊戲幣進行洗錢，初步估計自2019年11月至今已洗錢35億元。

▲彰化員林警分局破獲洗錢水房不法詐騙集團。（圖／記者唐詠絮攝）

警方據報後，隨即報請台中地檢李基彰檢察官指揮偵辦，11日接近中午時分，犯嫌一行人正忙著電腦洗錢操作，看到檢警入內攻堅時，還一臉錯愕，整個房間內四處堆滿一疊疊千元現鈔，也來不及收，740萬元現金及保時捷、賓士車也全被查扣。

彰化縣警察局刑大隊長許忠彥表示，各分局為了防制詐騙集團利用轄區旅宿業作為控制拘禁人頭帳戶被害人處所，從今年7月起執行「旅館、民宿、出租套房等住宿處所」清查工作，每週清查轄區200餘處住宿場所，其中北斗分局於8月1日在北斗鎮中山路一處民宿查獲9名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部；彰化分局也於8月26日在彰化市一處汽車旅館查獲2名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部。

▲警方查扣賓士及保時捷。（圖／記者唐詠絮攝）

員林分局分局長楊志傑表示，內政部警政署為防杜國人求職受騙，淪為詐欺、暴力拘禁被害人，保障人民財產安全，即刻阻絕不法金流，已要求所屬各警察機關依「識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）」等4大面向執行，並建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標，警方將依上述行動綱領貫徹執行，並持續將各類型詐欺案件列為查緝重點，加強查扣不法金流，不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。