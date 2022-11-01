120km／hr飆闖紅燈釀1死1重傷　「搶救世界男」殺人罪起訴續押

記者黃宥寧／台北報導

51歲胡姓男子，今年7月晚間駕駛國產車從彰化北上，下交流道後行經士林承德路、中正路口，無視號誌燈號以時速120公里狂開，進而撞擊停等紅燈的廖姓駕駛車輛，再逆向輾斃68歲陳姓騎士，胡男肇事後，激動喊「我要搶救世界、炫光迷惑我」等胡言亂語。士林地檢署依殺人罪、殺人未遂罪將他起訴，1日送審法院訊問，裁定延押。

起訴指出，胡男7月1日晚間10時許，開車從國道3號高速公路快官、彰化系統北上，翌日凌晨4時30分駛入北市市區道路，沿途無視號誌燈一再闖越紅燈，4時31分行經承德路4段交岔路口，見前方為紅燈，竟以120公里時速，衝撞由廖姓男子駕駛停等紅燈的小客車，隨後胡男的汽車向右偏逆向駛入承德路4段，再輾過陳姓騎士，導致陳男留出大量鮮血，藍白拖鞋落在胡男車輛底下當場慘死。

警詢、偵查時，胡男始終胡言亂語，不斷喊「我要以我的生命為主，所有的炫光都要讓我通過」、「VIVOO叫我撞撞看，只要我活著，其他人絕對死不了」、「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我當下想說為了要搶救世界我一定要這樣做，我當下不知道是真的人」。

受重傷的廖姓駕駛說，當時他停在路口停等紅燈，慘遭撞擊前，並沒有聽到任何喇叭聲或閃光等警告；在場的李姓騎士也證述說，前方很明顯在等紅燈，但胡男仍以飆車一般，引擎加速而高速衝撞前方停等紅燈車輛，時速至少80公里以上。

胡男的女兒則向檢警表示，父親有在精神科看診、吃藥，有幻聽等症狀，後來不願意吃藥。

▼胡男駕駛車輛以時速120公里衝撞停紅燈汽、機車，導致陳姓保全慘遭輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警根據監視器、交通事故現場照，發現廖男車輛遭胡男高速撞擊後，車輛後方嚴重凹陷，胡男事故後儀表板停在120至130間，胡男經藥檢認定有毒品反應，精神鑑定顯示罹患思覺失調症、興奮劑使用障礙症；另外他涉嫌施用第二毒品（另案偵辦），因此認胡案發當時行為具部分相關性，但其行為動機應有部分現實性，行為之目的也在幻覺與疲勞駕駛混和，導致辨識行為違法情緒，行為能力顯著減低事實。

檢方依高速駕車闖越紅燈進路口行為，剝奪陳姓保全生命，及廖姓駕駛死亡結果而未遂，1行為同時觸犯1個殺人、1個殺人未遂罪，為想像競合犯，建請法院從一重殺人罪處斷，且5年內故意再犯，為累犯，審酌是否加重其刑；另胡男行為時，因精神障礙，導致辨識行為降低，依法減輕其刑。