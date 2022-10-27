曾遭馬國女大生命案兇嫌騷擾！網美發千字文批虛偽：不意外會殺人

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社會 社會焦點 保障人權

曾遭馬國女大生命案兇嫌騷擾！網美伊茉薇發千字文揭過程

▲▼陳柏諺陳巍元。（圖／翻攝自Facebook）

▲30歲陳柏諺透過IG認識馬來西亞籍蔡姓女大生，凶狠殺害對方目前遭羈押，日前有名網美發文指出，過去曾遭陳男言語騷擾。（圖／翻攝自Facebook）

突發中心／綜合報導

30歲陳柏諺狠殺馬來西亞籍蔡姓女大生，他稱2人從IG認識成為情侶，不滿交往5天被花10萬，因此「想嚇嚇」拿枕頭卻失控將人悶死，法醫解剖發現死者頸部骨折、藥物反應等，死因為窒息身亡，這起命案也震驚台馬兩地。對此，有位長相亮麗的網美發文回憶，多年前陳嫌於IG追蹤、邀約吃飯，但她第六感認「這個人」應少接觸為妙，豈料陳男真的因殺人案躍上社會版面。

身材火辣的網美伊茉薇於馬國女大生遭殺害後，發遺憾千字文：「一直對馬來西亞就讀銘傳的女學生，在台灣被殺害的新聞，有種莫名異常的介懷感，所以這幾天一直不斷的肉搜被害者和嫌犯的資料，新聞照片大多都上馬賽克，以及新聞雙方都以姓氏來稱呼，所以搜尋有一定的難度，而後陸續先找到蔡姓女同學的IG，如此年輕美麗的一個生命讓我不禁惋惜的留下敬悼之詞」。

在媒體陸續報導相關新聞，她努力尋找兇手臉書，加上習慣性，因此會先查看是不是追蹤者，結果竟然是，而且還讓她印象超級深刻。

▼狠殺馬國女大生的陳男，不僅在網路上喜歡裝熟，甚至不斷騷擾網美。（圖／讀者提供）

▲▼ 陳柏諺騷擾 。（圖／讀者提供）

伊茉薇說，陳男至少追蹤她臉書至少8年以上，對方一直要她接受好友邀請，雖然對方長得不差，卻有莫名磁場相斥，但有段時間想找電影，陳又推薦她幾部，最後才因「人情勒索」而同意好友，陳也時常來留言。

直到有天，她收到一封資深追蹤者的私訊，對方建議她要小心陳，因為陳時常在臉書新聞或熱門文章下留言，回覆都是經常性的偏激論述以及仇女性思維，嚴重的以自我為中心，聽到粉絲建議，加上陳也曾邀約吃飯，因此決定解除好友關係。

她語重心長回想，當時對於婉拒陳男的口吻，十分小心翼翼，深怕一個不小心，就觸發對方過激行為，只是萬萬沒想到在本月陳就登上社會頭條，但對比陳一直以來的言行與應對，其實不意外他會是頭條嫌犯。

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲臉蛋姣好的網美伊茉薇，回憶起陳男時常留言騷擾。（圖／讀者提供）

最後她說，陳嫌臉書幾乎都是佛教相關、刻意營造出自己與世無爭、情緒不易受外界波動、看破世俗、知性及熱愛大自然等等的經營網帥模式，留言幾乎是漂亮網美、或其他女性的回覆留言，像這種刻意包裝、看似文采出眾、飽讀詩書或熱愛大自然、展現出女性心目中所有白馬王子的條件，真的不知道是從何開始包裝，最後建議女生們防人之心不可無，多觀察，偽裝虛偽的人終有一天會露出言行反差的蛛絲馬跡。

狠殺馬國女大生的陳嫌警詢時，坦承自己是在今年4月透過IG發現蔡，開始留言、傳訊息給對方，2人因此熟悉，直到本月8日正式交往，期間多次出遊約會，但蔡女卻在交往5天內花了他10萬，一氣之下從想「嚇嚇她」卻造成無法挽回悲劇。

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