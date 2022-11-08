酒瓶砸頭再抽彈簧刀插左胸！殺人竟只為了在居酒屋裡玩骰盅

▲淡水居酒屋，因為玩骰盅，竟引發兇殺案件。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市江姓男子去年9月間跟著朋友到淡水區的居酒屋飲酒，到了凌晨4點左右，友人與人玩骰盅發生糾紛、互相拉扯，江男竟先持酒瓶毆打對方頭部，接著抽出彈簧刀，一刀刺進對方心臟，殺害對方。一二審均將江男判刑13年，案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，去年9月間江男與李姓友人到淡水某居酒屋飲酒，一直喝到凌晨時分，李姓友人與另名潘姓男子，為了玩骰盅發生口角。潘男徒手抓住李男脖子，李男推開潘男後，又與潘男拉扯，之後抓起放置在盤櫃內的餐盤，朝潘男左側頭頂揮擊1次，潘男見血。

這時江男看到友人被拉住，也加入戰局，抓起桌上酒瓶，從潘男右後方揮打潘男頭部。並在混亂中，抽出預藏在身上的彈簧刀，靠近潘男。潘男見狀也抓起酒瓶丟擲江男，江男閃過酒瓶後，持刀朝潘男的左側胸部一刀，潘男撫胸倒臥在血泊中。江、李2人見狀逃逸，至於潘男被緊急送醫治療，最後因為左肺下葉損傷併發血胸，到院前已無生命跡象，宣告不治。

檢警獲報後展開追緝，江男在家人的陪伴下，到警局投案。檢方依照殺人、傷害等罪，對江、李2人提起公訴。

法院審理時，江男否認具有殺人故意，辯稱是對方先攻擊他才進行防衛，只是防衛手段過當，不慎殺死對方。但法院根據現場其他證人供詞以及2人下手攻擊的部位，認定2人分別成立殺人、傷害等罪。一二審均將江男依照殺人罪判刑13年，傷害罪將李男判刑8月，李男部分二審定讞後，江男針對殺人罪部分上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞。