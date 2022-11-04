趁著同事低頭刷手機「水果刀刺頸」殺了他！基隆工人判刑15年定讞

▲「水果刀刺頸」殺同事！洪姓男子遭判刑15年定讞。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市去年9月間發生持刀殺人的命案，洪姓工人與同事發生口角，竟趁著對方低頭刷手機時，持水果刀猛砍對方的頸部，隨後神色自若地步行逃離，而同事則鮮血狂流，送醫後不治。一二審均將他判刑15年，案經上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，本案凶手洪男與死者顏姓男子為工程行同事，平日相處不睦，案發當晚18時許，2人在基隆市公司宿舍內發生口角，因顏男恐嚇要給洪男教訓，還嗆「不然來輸贏」（台語），洪男心生不滿衝下樓離去。但他不願就此罷休，到巷口的便利商店購買水果刀，返回宿舍內。

洪男於口角後半小時內就返回宿舍，他看到顏男正站在路邊低頭滑手機，認為機不可失，直接跨大步伐快速走向顏男，持水果刀猛刺顏男左、右肩胛，顏男不支微彎腰時，洪男更抓住顏男右手，猛刺顏男後頸、背部位，顏男不支倒地後，洪男就將作案的水果刀丟棄在附近水溝內，並走回宿舍打包行李離去。

顏男被其他同事發現後，緊急送醫急救，但最後仍因胸主動脈破裂出血、左側胸腔大量血胸、左肺扁塌，宣告急救無效而死亡。至於警方獲報後，迅速鎖定洪男逃逸路線，在案發後2小時就逮捕洪男到案。全案依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，洪男否認殺人，辯稱只是想要教訓被害人，並沒有要殺死人的意思。還說「當時情況是被害人羞辱我、恐嚇我，造成我心生恐懼，我才會去買刀防身，且當天因為有喝酒又被激怒，情緒很激動。」法院不採信，根據其他同事的說法，以及洪男下手部位，認定他具有殺人故意，一二審均將他判刑15年。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

▼洪姓男子殺同事後！散步逃亡畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）