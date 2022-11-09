快訊／陳時中談「牽手風波」哽咽　自曝：眼淚快要流下來

▲陳時中（右）與陳建仁（左）接受Yahoo TV節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV直播畫面，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中近日遭國民黨台北市議員徐巧芯影射「牽手人妻」，徐9日再度透過臉書嗆歡迎提告，引發討論。陳時中中午與身兼競總主委的前副總統陳建仁一起接受網路直播節目「齊有此理」專訪時，談及近期被抹黑一度哽咽，坦言有支持者說看到自己被攻擊覺得想哭，「當他這樣跟我講的時候，我眼淚都快要流下來了」。

陳時中今天中午接受節目專訪時說，說「鹹豬手」與事實不符，牽扯周圍的人是大可不必，「選舉就是針對我來」，用那樣不當的形容詞去影射、抹黑，格調是有點low（低）的；對方陣營有些切割和操作，扮演黑白臉，這樣都不好，「這我不再講了啦，因為社會自有公評」，他沒有辦法禁止徐巧芯去爆「她認為的料」，但社會能不能認同又是另外一回事。

陳時中直言，蔣萬安想要造成對方的傷害，又想要保護自己的清白，用這種黑白臉的手法不可取，明眼人一看就知道了。主持人王時齊追問，接下來的行程會留意有沒有人在偷拍嗎？陳時中說，很難耶，他覺得可能有好幾組人在做這個事情，例如先前被拍到紅線臨停、回到診所等等。

陳時中說，「選舉要被打擊，或者他們特別要怎麼樣，那都認了」，每位候選人都會在歷史上留下痕跡，將來可能被人家講說，選舉是靠不正當的手段贏來的嗎？這樣的印記留在自己身上真的是好的嗎？呼籲眼光應該看高一點、看遠一點，這樣也讓人家比較看得起一點。

此外，王時齊也談及，前幾天陳時中廟口開講語帶哽咽，很多支持者表達心疼？陳時中說，「大家覺得有那樣的情緒啦，其實我⋯⋯」，話沒講完，陳時中突然停頓了一下，真情流露並語帶哽咽地說，「對啦，是有一點啦」，隨後自己與主持人無奈地笑了出來，又說，有支持者看到自己說，看到自己被攻擊覺得想哭，「當他這樣跟我講的時候，我眼淚都快要流下來了」。