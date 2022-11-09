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櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

▲位於桃園火車站鬧區前的老字號飯店葉姓父子檔，容留女子以「一樓一鳳」方式從事性交易，桃警持搜索票查獲花名「幻姬」等14名女子到案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲櫃姐和男友裸聊竟遭側錄清涼影片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓櫃姐結交張姓男友後，因為兩人是遠距離戀愛，因此經常透過LINE視訊裸聊，不料張男竟側錄女友的清涼影片，後來兩人分手，張男竟拿著影片向葉女主管、同事和家人瞎扯葉女是色情直播主，要求公司開除葉女，葉女得知後氣炸提告，高雄地檢署今（9）日偵結，依妨害秘密、加重誹謗罪起訴張男。

檢方指出，在某百貨公司擔任櫃姐的葉女曾有過一段婚姻，今年1月間結識張男（39歲）交往後，由於是遠距離戀愛，愛意正濃時，兩人經常透過Line進行視訊聊天，葉女也大方的在鏡頭前寬衣解帶，跟男友大裸聊，張男則趁機側錄下葉女裸體影片。

今年6月間，兩人感情生變，張男心生不滿，不但傳訊給葉女「我一定要毀了你，我說到做到」、「等著看妳不雅影片外流」、「我會去你公司檢舉你在做色情」，甚至傳Messenger給葉女的公司主管、同事，向他們指稱葉女是情色直播主，敗壞公司風氣和名譽，要求公司開除她，不僅如此，張男也傳訊給葉女的前夫、胞妹和友人，說葉女在當色情主播，是愛騙人的女生，不要受騙上當。

葉女得知此事後氣炸報警提告，檢方偵查時，張男雖坦承側錄影片，但辯稱當時葉女有說「沒關係，你拍」，不算是偷拍，他只是想讓人知道葉女的真面目，檢方偵查後根據相關事證，認定張男犯罪事實明確，今日偵結後，依妨害秘密、加重誹謗罪將張男提起公訴。

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