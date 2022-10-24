227萬鑽錶失蹤！竟是101櫃姐監守自盜　公司找不回來怒了

▲頂奢品牌梵克雅寶一只要價台幣227萬的鑽錶遭櫃姐監守自盜，所屬歷峰集團不原諒堅持提告，法院判櫃姐8月徒刑。（圖／翻攝Van Cleef & Arpels梵克雅寶官網）

記者蔡怡萍／台北報導

法國巴黎頂級珠寶品牌「Van Cleef & Arpels」梵克雅寶台北101店，潘姓櫃姐向客戶展示一件要價台幣227萬元的鑽錶「LADY ARPELS A DAY IN PARIS」後，竟沒將錶放回金庫，而是偷偷攜出店外，被公司發現後提告業務侵占，櫃姐事後向公司哀求需要撫養母親、願意和解，但公司表達不願意原諒，台北地院判這名櫃姐有期徒刑8個月，而這只鑽錶下落不明，櫃姐需賠償其損失金額。

根據維基百科，「Van Cleef & Arpels」梵克雅寶是法國一家頂級奢侈品珠寶、手錶和香水品牌，現屬於歷峰集團。梵克雅寶主要專精於寶石工藝，特別是一套被稱為「隱密式鑲嵌」的寶石鑲嵌過程為其主要商品特點，其中「四葉草」為最經典且廣為人知的意象。

▲「四葉草」為梵克雅寶最具代表性的圖像。（圖／翻攝Van Cleef & Arpels梵克雅寶官網）



法院判決書指出，在梵克雅寶台北101店任職的42歲潘姓櫃姐，2021年5月8日中午，在獲得經理指示後，自金庫內取出一只價值約台幣227萬的鑽錶「LADY ARPELS A DAY IN PARIS」，向客戶展示介紹後，她卻沒有將錶放回金庫，等到公司清點發現鑽錶不翼而飛，調閱監視器查出是潘姓櫃姐監守自盜，隨即由歷峰集團台灣分公司向警方報案並堅持提告。

櫃姐被逮後坦承犯行，也表明有與公司和解的意願，但卻不願意透露這只鑽錶的去向，導致鑽錶至今仍下落成謎，公司也秉持嚴格的規範、不願意與櫃姐和解，法院開庭時櫃姐未到庭或賠償，法官審酌其犯後態度、無前科、需扶養母親等情況，依業務侵占罪處有期徒刑8月，未扣案的鑽錶需追徵其售價損失，全案可上訴。