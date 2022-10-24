　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

227萬鑽錶失蹤！竟是101櫃姐監守自盜　公司找不回來怒了

▲▼梵克雅寶。（圖／翻攝Van Cleef & Arpels梵克雅寶官網）

▲頂奢品牌梵克雅寶一只要價台幣227萬的鑽錶遭櫃姐監守自盜，所屬歷峰集團不原諒堅持提告，法院判櫃姐8月徒刑。（圖／翻攝Van Cleef & Arpels梵克雅寶官網）

記者蔡怡萍／台北報導

法國巴黎頂級珠寶品牌「Van Cleef & Arpels」梵克雅寶台北101店，潘姓櫃姐向客戶展示一件要價台幣227萬元的鑽錶「LADY ARPELS A DAY IN PARIS」後，竟沒將錶放回金庫，而是偷偷攜出店外，被公司發現後提告業務侵占，櫃姐事後向公司哀求需要撫養母親、願意和解，但公司表達不願意原諒，台北地院判這名櫃姐有期徒刑8個月，而這只鑽錶下落不明，櫃姐需賠償其損失金額。

根據維基百科，「Van Cleef & Arpels」梵克雅寶是法國一家頂級奢侈品珠寶、手錶和香水品牌，現屬於歷峰集團。梵克雅寶主要專精於寶石工藝，特別是一套被稱為「隱密式鑲嵌」的寶石鑲嵌過程為其主要商品特點，其中「四葉草」為最經典且廣為人知的意象。

▲▼梵克雅寶。（圖／翻攝Van Cleef & Arpels梵克雅寶官網）

▲「四葉草」為梵克雅寶最具代表性的圖像。（圖／翻攝Van Cleef & Arpels梵克雅寶官網）

法院判決書指出，在梵克雅寶台北101店任職的42歲潘姓櫃姐，2021年5月8日中午，在獲得經理指示後，自金庫內取出一只價值約台幣227萬的鑽錶「LADY ARPELS A DAY IN PARIS」，向客戶展示介紹後，她卻沒有將錶放回金庫，等到公司清點發現鑽錶不翼而飛，調閱監視器查出是潘姓櫃姐監守自盜，隨即由歷峰集團台灣分公司向警方報案並堅持提告。

櫃姐被逮後坦承犯行，也表明有與公司和解的意願，但卻不願意透露這只鑽錶的去向，導致鑽錶至今仍下落成謎，公司也秉持嚴格的規範、不願意與櫃姐和解，法院開庭時櫃姐未到庭或賠償，法官審酌其犯後態度、無前科、需扶養母親等情況，依業務侵占罪處有期徒刑8月，未扣案的鑽錶需追徵其售價損失，全案可上訴。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

ET快訊
快訊／3歲男童和姊姊玩耍　突昏迷猝死
倒數7天！逛好市多得知「1權益」還能用　會員驚喜：差點忘記
林志穎車禍後「首開千萬愛車出門」　雙頰凹陷暴瘦身形曝光
快訊／金鐘獎2天收視出爐！　她獲獎那刻衝最高
12歲女童Apple Watch狂響　醫一檢查「發現罹癌」
金鐘57追憶已故影人「漏了余苑綺」？利菁揪關鍵
習近平野心大增！　美專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭
快訊／特斯拉撞飛10公尺！　桃園女騎士慘死
快訊／關指部4人拍抖音　全數遭汰除　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

重機台61高架遇強風迫停　警找暖心司機...貨車助擋風下匝道

快訊／女騎士中間車道路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

馬國女大生解剖報告揭兇嫌謊言　今火化雙親明帶骨灰離開傷心地

愛上無國界醫師5度拿帳戶洗錢　67歲婦開庭還談情…檢座不忍了

227萬鑽錶失蹤！竟是101櫃姐監守自盜　公司找不回來怒了

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

又被打臉！他沒戴口罩挨罰3000元提告　高市衛生局三連敗

彰化便當廠油鍋起火！2人噴泡沬滅火　熱油濺出2-3度30％燒傷

台南養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　丟工作4罪法辦

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

重機台61高架遇強風迫停　警找暖心司機...貨車助擋風下匝道

快訊／女騎士中間車道路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

馬國女大生解剖報告揭兇嫌謊言　今火化雙親明帶骨灰離開傷心地

愛上無國界醫師5度拿帳戶洗錢　67歲婦開庭還談情…檢座不忍了

227萬鑽錶失蹤！竟是101櫃姐監守自盜　公司找不回來怒了

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

又被打臉！他沒戴口罩挨罰3000元提告　高市衛生局三連敗

彰化便當廠油鍋起火！2人噴泡沬滅火　熱油濺出2-3度30％燒傷

台南養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　丟工作4罪法辦

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

林襄中空跳鋼管太拼！一開腿「正面疑走光」 緊急被P圖 畫面全播出

台北5間「麻辣鍋」吃過必回訪！最好吃鴨血、生日肉蛋糕　現在就訂起來

英格蘭大嫂團極奢世界盃之旅　住10億英鎊郵輪、逛珠寶看駱駝比賽

83歲陳淑芬心律不整「心跳停止14秒」急手術！　失聯2個月近況曝光

曝召集跨部會討論兵役延長的是羅秉成　邱國正：目前協調地蠻順暢

咖啡面積全國第3！台東打造在地品牌　推出科技選豆單品咖啡

方恩格／炒作中國對台資訊戰　對台灣安全加不了分

免萬元就能飛沖繩、宿霧！華航線上旅展亮點「投票抽機票」

新北藝術滿城香登場　5校演出39場舞台劇「邀偏鄉生一起看戲」

社會熱門新聞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

三寶鬼切被罰　求情法官下場出爐

萬華堂口、宮廟槍聲大作　角頭阿國4字遺言曝

萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播送辦

即／女騎士路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

主管剛停職！竹科男慶祝「送走髒東西」被告

即／苗栗便當店濺血！前員工埋伏砍同事多刀

更多熱門

相關新聞

高雄男偷店家紫南宮金雞　大火煉金下場慘

高雄男偷店家紫南宮金雞　大火煉金下場慘

高雄市一名王姓男子異想天開，認為南投紫南宮的發財金雞的成份裡頭有「金」，不但偷走店家的金雞還火烤，結果金雞被燒毀，自己也吃上竊盜罪官司。

金鐘時尚／炎亞綸5百萬胸針加持

金鐘時尚／炎亞綸5百萬胸針加持

沒錢繳7萬勞健保！他拿11.93克拉藍寶鑽戒給拍賣

沒錢繳7萬勞健保！他拿11.93克拉藍寶鑽戒給拍賣

男男約砲旅館洗香香　他偷錢包+iPhone開溜

男男約砲旅館洗香香　他偷錢包+iPhone開溜

OL國圖戶外區放便當　竟遭背包男吃光光

OL國圖戶外區放便當　竟遭背包男吃光光

關鍵字：

Van Cleef & Arpels梵克雅寶奢侈品鑽錶櫃姐偷竊侵占珠寶

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面