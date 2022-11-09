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陽光這3天露臉！明天雨區再擴大　周日晚間變天「降雨熱區曝」

▲▼氣象局說明未來一周天氣。（圖／記者黃國霖攝）

▲氣象局預報中心課長林秉煜說明未來一周天氣。（圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

今西半部陽光露臉，僅東半部有降雨機率，氣象局表示，明後天水氣較今天多，東北部、東半部有降雨機率，周六後天氣較為穩定，周日晚間又有一波東北季風影響，下周北台灣高溫下降，將轉為有雨天氣，未來一周為今天、周六和周日上半天天氣較為穩定。

氣象局氣象預報中心課長林秉煜表示，隨華南水氣遠離，西半部可看到陽光，過往桃園以南天氣晴朗，今天(11/9)連大台北也陽光普照，高溫持續26到28度，局部高溫28度到30度；東半部雲量多，有下雨機率，高溫26度。

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今天西半部、大台北、基隆北海岸雲量偏少，東側有水氣接近，東半部今下雨機率比西半部高，西半部雲量少，溫度相對偏高，氣象局今已對蘭嶼發布大雨特報。

林秉煜表示，明後(11/10~11/11)兩天東側水氣相較今天多，尤其明天基隆北海岸、東北部、東半部有局部大雨，周五後降雨會緩和。

▲▼氣象局說明未來一周天氣。（圖／氣象局）

▲氣象局說明未來一周天氣。（圖／記者黃國霖攝）

天氣轉變將出現在周四、周五(11/10~11/11)，林秉煜表示，周四過後東部水氣又增多，東半部、基隆北海岸下雨機率比今天高，尤其基隆北海岸、東北部、東部會有局部大雨，水氣預估周五下半天後逐漸減少，維持到周六和周日上半天(11/12~11/13)，周六到周日白天雨量偏少，天氣穩定情朗，各地溫度偏高，清晨需留意輻射冷卻溫度低，日夜溫差大。

林秉煜提醒，下波天氣轉變在周日(11/13)晚上，周日晚上將有下一波東北季風來到，影響北部、東半部雲量增，桃園以北、東半部下雨機率提高，東北部有局部較大雨勢，溫度略微下降；中南部包括新竹以南、桃園以南天氣維持相對穩定，沿海要留意強風，周日之前中南部清晨夜晚會有局部霧。

林秉煜強調，未來一周包括今天、周六和周日上半天這3天，天氣較為穩定，各地高溫西半部約28到30度、東半部26度。

溫度變化部分，周三、周四、周五北部水氣增加，溫度比今天略為下降，對中南部和花東溫度沒有太大變化；周六、周日高溫比周四、五高，水氣偏少；東北季風影響，下周一、下周二(11/14~11/15)溫度明顯下降，北部溫度下降，高溫約22度到23度，低溫20度，但對中南部和花東影響不是太大。

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