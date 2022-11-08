未來一周天氣「三階段變化」　低溫又要掉1字頭！變冷時間曝

▲周日過後將迎另一波東北季風，北台灣高溫將下滑。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣將出現三階段變化，氣象局表示，明後(11/9~11/10)兩天水氣多，大台北、東半部降雨機率高；周五到周日(11/11~11/13)白天水氣減少，西半部天氣穩定陽光露臉，基隆北海岸、東半部雖有降雨但將趨緩；周日晚間到下周五(11/13~11/18)再迎東北季風，北台灣高溫驟降，迎風面有雨。

氣象局預報員趙竑表示，未來一周天氣將有三階段變化，首先是明後兩天水氣多，環境偏東風到東北風，大台北、東半部降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭雨勢大，有局部大雨機會，西半部桃園以南明天雨勢緩和，大多為多雲到晴、可以見到陽光天氣，山區容易有零星降雨。

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趙竑指出，周五到周日(11/11~11/13)白天水氣轉為減少，西半部天氣穩定，看到陽光機率高，基隆北海岸、東半部仍有下雨，但雨勢沒那麼大，較為緩和。

▲未來一周降雨預報示意圖。（圖／氣象局）

第三階段天氣變化則是周日晚間到下周五(11/13~11/18)將迎來另一波東北季風，趙竑表示，周日晚間過後到11/18降雨以北部、東半部為主，中南部多雲到晴。

至於溫度部分，趙竑指出，周日(11/13)前溫度不會有太大變化，北部高溫約25度，中南部高溫30度，各地低溫普遍20到22度；周日晚上過後溫度會下降，但下波東北季風不是那麼強，北台灣迎風面有雨外，高溫變化大，高溫將下滑至22度到23度，低溫下探19度。

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