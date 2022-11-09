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梅根親PO自拍　為期中選舉「公開催票」！挨轟違反王室規定

▲▼ 梅根PO出自拍鼓勵民眾出門投票。（圖／翻攝自IG）

▲ 梅根PO出自拍，鼓勵民眾出門投票。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子及妻子梅根2年前卸下王室資深成員職責，一家人移居美國加州，8日適逢美國期中選舉，梅根也在投完票後PO出自拍照，鼓勵民眾出門投票，卻被指違反王室成員政治中立的原則。

《鏡報》報導，梅根8日在官網上傳一張自拍照並寫下，「今天是美國選舉日！是時候出門投票了！」照片中可見梅根對鏡頭露出明亮笑容，胸口貼上「我投票了」的貼紙，代表她已完成投票，也藉此敦促美國民眾履行公民義務。

然而，梅根此舉卻挨轟違反英國王室政治中立的規定。但這並非梅根加入王室後第一次投票，事實上，她早在2020年美國大選時就曾投票，成為第一個在美國總統選舉中投票的現代英國王室成員，當時更稱這是「我們一生中最重要的選舉」，並稱當人們投票時，「他們的價值觀被實現，聲音被聽見」。

嚴格來說，英國王室高級成員可以投票，但通常被要求在政治事務上保持中立。不過2020年1月移居美國以前，哈利和梅根就辭去高級成員職位。

已故女王伊莉莎白二世在位期間就沒有投票，但王室網站聲稱，這是出於慣例，而非因為君主被禁止投票，「身為國家元首，女王在政治事務上必須恪守中立。」儘管國王查爾斯三世擔任威爾斯親王期間對部分問題直言不諱，但預計也將效法女王不投票的慣例。

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