美參議院陷拉鋸！民主黨選情出乎意料　共和黨「紅色浪潮」未席捲

▲賓州民主黨籍參議員候選人費特曼（John Fetterman）勝選，支持者興奮歡呼。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國期中選舉8日登場，其中參議院改選35個席次，選前民調顯示，共和黨可能會翻轉眾院，兩黨在參議院勢均力敵。根據《紐約時報》最新開票結果顯示，兩黨依舊以48比47席呈現拉鋸戰。

美國期中選舉是未來2年美國執政局勢的風向球，也是美國總統拜登執政的期中考，但選前拜登民調直落，外界並不看好民主黨選情。參議院共有100席，本屆期中選舉將會改選其中35席，民主黨36席未改選，共和黨則為29席。

▲共和黨參院候選人、前美式足球明星華克（Herschel Walker）以些微之差落選，支持者表情哀傷。（圖／路透）



根據《紐約時報》截稿前開票結果顯示，民主黨取得12席，目前以48席領先，表現好於許多分析人士的預測；共和黨則拿下18席，目前共有47席，雙方呈現拉鋸戰。如此選情出乎媒體預料，BBC更指出，共和黨「紅色浪潮」並未席捲美國政壇。

目前參院票數尚未完全開出，喬治亞州規定如沒有任何一位候選人取得過半票數就必須再進行決選，因此民主黨能否保住對參院的微弱控制，可能要等到12月喬治亞州的戰況出爐才能揭曉。

除此之外，共和黨截稿前共拿下197席眾院席次，距離過半的218席相去不遠，相當有機會翻轉拿下眾議院。現任民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已成功連任，她表示，眾院參選人的表現已超乎預期，票數差距沒有如外界推測得大；民主黨目前取得172席。

►他預測「川普重返白宮」大復仇！ 美國人越來越想念他

►裴洛西82％超高得票率勝選！ 能否保住「眾院議長」大位仍未知

►美期中選舉激烈 參議院是否變天「恐得等到12月」

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》