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川普又噴口水放話！嗆聲將「揭發」大選潛在對手：我民調遙遙領先

▲▼川普2020年4月曾在白宮聽取佛州州長迪尚特報告如何應對新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普2020年4月曾在白宮聽取佛州州長迪尚特報告如何應對新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普始終不願放棄活躍政壇的機會，先前曾預告將於15日發表「重大聲明」，外界預測他將正式宣布投入2024年總統大選。不過選戰雖尚未白熱化，但川普已然開始暖身，準備掃除潛在對手，近日他更向現任佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）嗆聲，表示若迪尚特一旦宣布參加共和黨初選，將會對外爆料。

根據《BBC》報導，川普在美國期中選舉前夕接受美媒《福斯新聞》專訪，面對他與迪尚特皆有可能同時參加共和黨內的總統候選人提名初選，他在專訪時再度對外放話，「我無法確認他（迪尚特）是否已經開始競選，不過我想他一旦決定跑去競選總統，他一定會傷得很嚴重。我真的認為他會嚴重傷害自己，而我不認為這對黨會有什麼好處。」

雖然現年44歲的迪尚特相對而言屬於政壇新人，但自從2019年成功當選佛羅里達州州長以後，他在美國境內開始聲名鶴起，他將自己定義為保守主義的熱情擁護者，許多人皆認為他是最有可能取代川普的候選人。

隨後川普又表示，若迪尚特真的宣布將參加總統選舉的黨內初選，他將會披露關於迪尚特的一些「不會讓人感到高興的事情」，他自稱除了迪尚特的妻子以外，他比任何人都還對迪尚特瞭若指掌。

▲▼佛州共和黨籍州長迪尚特8日在坦帕的勝選之夜抱起兒子，慶祝當選連任州長。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛州共和黨籍州長迪尚特8日在坦帕的勝選之夜抱起兒子，慶祝當選連任州長。（圖／達志影像／美聯社）

不過，川普又形容他的潛在對手迪尚特是「好人」，他否認兩人之間存在爭議或嫌隙。川普誇耀道，「他和我之間沒有爭吵，而且我在民調中遙遙領先。」

報導指出，設籍在佛羅里達州的川普於當地時間8日向投票所外聚集的記者們透露，他把期中選舉的選票投給了迪尚特。美媒《CBS新聞》分析，一旦迪尚特在期中選舉擊敗民主黨的競爭對手克瑞斯特（Charlie Crist）、自再度當選佛州州長，則此一結果可能會有利迪尚特宣布參加2024年總統大選。

然而，迪尚特一直以來對於是否參選總統的可能性守口如瓶。

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