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紫色耶誕樹被老外嫌醜　統一時代百貨回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲信義區一顆裝飾聖誕樹被老外嫌醜。（圖／翻攝自推特）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節慶將至，信義區百貨也紛紛開啟耶誕佈置，位於基隆路與忠孝東路口的台北轉運站二樓廣場，近期出現一棵紫色的耶誕樹，卻被一位在台工作的老外拍下於推特上發文，表示是此生看過最醜的耶誕樹，對此統一時代百貨僅表示，耶誕樹目前還是施工狀態。

年末至明年初的一連串節慶，在總是吸引眾多人潮的信義計畫區，都會在戶外裝置美麗燈海與應景的耶誕裝飾，今年台灣首度迎接疫情後的正常生活，百貨業者也在11月起紛紛開始進行裝置規劃，以迎接即將來臨的逛街人潮。

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而本月5日一位在台工作的比利時人在推特發文，針對統一時代百貨的紫色耶誕樹說明自己的感想，表示「This must be one of the ugliest Christmas trees I’ve ever seen.（這是我看過最醜的聖誕樹之一）」，吸引了部分網友也留下回應「真的不好看」，該貼文還累積了超過300個讚。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲老外發文評論。（圖／翻攝自推特）

但也有網友對此意見不認同，「這只是一個老外的見解」、「見人見智」、「非常漂亮！紫紅色聖誕樹配上宮廷風的裝飾，很少見很有特色。」

對此統一時代百貨僅表示，該棵耶誕樹目前還在施工，屬於尚未完工的狀態，現在還在持續趕工中。

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