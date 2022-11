紫色耶誕樹被老外嫌醜　統一時代百貨回應了

▲信義區一顆裝飾聖誕樹被老外嫌醜。(圖/翻攝自推特)



記者蔡惠如/綜合報導

耶誕節慶將至,信義區百貨也紛紛開啟耶誕佈置,位於基隆路與忠孝東路口的台北轉運站二樓廣場,近期出現一棵紫色的耶誕樹,卻被一位在台工作的老外拍下於推特上發文,表示是此生看過最醜的耶誕樹,對此統一時代百貨僅表示,耶誕樹目前還是施工狀態。

年末至明年初的一連串節慶,在總是吸引眾多人潮的信義計畫區,都會在戶外裝置美麗燈海與應景的耶誕裝飾,今年台灣首度迎接疫情後的正常生活,百貨業者也在11月起紛紛開始進行裝置規劃,以迎接即將來臨的逛街人潮。

而本月5日一位在台工作的比利時人在推特發文,針對統一時代百貨的紫色耶誕樹說明自己的感想,表示「This must be one of the ugliest Christmas trees I’ve ever seen.(這是我看過最醜的聖誕樹之一)」,吸引了部分網友也留下回應「真的不好看」,該貼文還累積了超過300個讚。

▲老外發文評論。(圖/翻攝自推特)

但也有網友對此意見不認同,「這只是一個老外的見解」、「見人見智」、「非常漂亮!紫紅色聖誕樹配上宮廷風的裝飾,很少見很有特色。」

對此統一時代百貨僅表示,該棵耶誕樹目前還在施工,屬於尚未完工的狀態,現在還在持續趕工中。