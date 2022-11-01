上海華東師範成立「台灣研究院」　「客家文化」專家王東任院長

▲上海華東師範大學成立台灣研究院。（圖／翻攝華東師範大學微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

上海華東師範大學10月30日正式成立「台灣研究院」，由歷史學博士、客家文化專家王東擔任院長，學術委員會則由前上海市台辦主任、現任上海市政協常委楊建榮擔任。王東表示，華東師範大學台灣研究院將聚焦台灣研究領域具有基礎性、戰略性和全局性的重大課題，為涉台工作領域的重大理論與實踐問題提供前瞻性的智力支持。

▲「中美戰略大棋局下的兩岸關係」研討會。（圖／翻攝華東師範大學微信公眾號）

《華東師範大學》微信公眾號文章指，華東師範大學台灣研究院10月29日揭牌成立，「中美戰略大棋局下的兩岸關係」學術研討會同期舉行。華東師範大學黨委書記梅兵，台灣研究院學術委員會主任楊建榮，上海市台辦副主任李驍東，華東師範大學副校長顧紅亮、校長助理吳瑞君，上海國際問題研究院副院長嚴安林等領導及嘉賓共同為研究院揭牌。

楊建榮表示，台灣研究院將致力促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，有效促進兩岸同胞特別是青年人之間的心靈契合，「要與大學學科建設相結合，圍繞兩岸經濟、文化教育、人文等領域的重大現實問題，證歷史、評現實、探未來。」

楊建榮指出，該研究院要以開放的姿態開展智庫研究，搭建校內外、長三角區域乃至兩岸和國際學者研究交流兩岸關係的平台，「要為滬台兩地，特別是台灣學生、青年在上海及周邊地區的學習培訓就業和兩岸學者的常態化交流創造條件。」

上海市台辦副主任李驍東在致詞時提到，期待台灣研究院深化與市台辦、上海各高校和研究機構的合作，夯實上海台灣研究的學術基礎，培養年輕的台灣研究人才，為黨和國家對台工作提供高水平的政策建議，為學術界貢獻高質量的研究成果。

據了解，擔任台灣研究院院長的王東為華東師範大學歷史學博士，也曾與台灣中研院及香港、新加坡及馬來西亞等大學進行過學術交流。王東在學術上擅長領域為，史學理論與史學史、客家學及中國區域文化史等，還出版過《那方山水那方人》、《客家學導論》等著作。