高虹安已踩郭台銘紅線？　他曝郭董親寫「這八字」大忌

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安已踩郭台銘紅線？　李正皓曝郭董親寫「這八字」大忌

▲▼郭台銘、高虹安。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、高虹安）

▲郭台銘、高虹安。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、高虹安）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日風波不斷，除了被質疑涉嫌詐領助理費、公款私用、要求助理上繳現金，其男友李忠庭更被爆料，擔任公費助理期間年領永齡基金會600萬元，兩人涉犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》。對此，無黨籍新北市議員參選人李正皓9日貼出一張永齡基金會創辦人郭台銘在他背上寫「不能貪污」的照片，批評高虹安不只踩到法律紅線，也踩到了郭台銘的紅線。

身為永齡基金會創辦人兼鴻海創辦人郭台銘子弟兵的高虹安，日前遭國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料涉嫌助理費弊案等爭議，引發外界熱議。

李正皓9日指出，2020年他參選中和區立委時曾請郭台銘替他站台及掃街，為了衝曝光而設計了一個郭台銘為他剃光頭的畫面，象徵中和「新兵」進國會。當時郭台銘更臨時起意，在他的背上用麥克筆親自寫下「精忠報國、不能貪污」八字，李正皓說，當郭董提出這個要求時還以為他開玩笑，但郭台銘卻很嚴肅地說，「要賺錢就不要當官，要當官就不要賺錢，從政絕對不能貪污。」

李正皓認為，「精忠報國、不能貪污」這八字不只提醒了他從政絕對不可以拿不該拿的錢，也讓他發現，不論是身價超過2000億的全台首富，還是領普通薪水的小老百姓，對於政治人物貪污這件事都是一樣的深惡痛絕。

「政治人物貪污，是郭台銘的大忌。」李正皓強調，詐領助理費屬《貪污治罪條例》7年以上有期徒刑的重罪，高虹安這次不只踩到了法律的紅線，也踩到了郭台銘的紅線。

▼郭台銘曾在李正皓背上寫下「精忠報國、不能貪污」八字。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼郭台銘曾在李正皓背上寫下「精忠報國、不能貪污」。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

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