婆婆想抱孫狂催生　「吞安眠藥」以死相逼！人妻崩潰：婚前就說好不生

▲原PO婆婆一直催生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後到底要不要生小孩，經常引發爭執。一名人妻表示，自己目前不想生小孩，婚前也和老公討論過了，可是婆婆卻非常想要抱孫，近來甚至「以死相逼」，老公也在思考是不是應該生個小孩來阻止婆婆的激烈行為，讓她不知道該怎麼辦。文章曝光後掀起熱議，不少人都認為「離婚！快逃啊」。

原PO在「Dcard」發文表示，她26歲和老公結婚，之後婆婆就很喜歡問「何時要生小孩？想生幾個」，還會洗腦說「趁身體年輕趕快生一生」，且經常燉補品和煮她愛吃的菜。但她覺得還太年輕，事業也不夠穩定，不想被小孩綁著，所以總是打哈哈帶過。

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▲婆婆一直洗腦原PO。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO透露，婚後半年婆婆的態度出現180度大轉變，現在只要看到她就是擺臭臉，發現她在滑手機，還會在一旁指桑罵槐，抱怨其他家的媳婦好吃懶做，「什麼家事都不做，也生不出個小孩來讓自己忙一忙」。某次她偷看到老公和婆婆的對話紀錄，還發現婆婆慫恿老公找新對象。

面對婆婆的酸言酸語，原PO都當作耳邊風，未料對方現在竟打出悲情牌，說公公走得早，她一個人在家很孤單寂寞，只想要有孩子讓她在家有個伴。某次家庭聚會婆婆還直接講到哭出來，把親戚朋友都嚇壞了，現在他們每天都被訊息轟炸。

最扯的是，婆婆近日還買了一罐安眠藥回家，在原PO和老公面前作勢要吞下去，2人見狀當場嚇壞。之後她和老公談了很久，對方認為結婚快1年了，可能該生個孩子來阻止婆婆繼續做傻事，可是她真的不願意，認為現在根本還沒有做好準備，討論到最後不歡而散。

▲婆婆以死相逼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO也貼出和老公事後的對話紀錄，她強調自己真的不想生，且婚前就討論過這件事，當時對方也承諾會尊重，因此希望不要再強迫她，否則快受不了了。老公則回應「今天如果是妳看到妳媽要吞安眠藥，妳不會著急嗎？」希望她不要跟老人家計較，且說家裡養得起，希望她可以再考慮看看。她看到後無奈感嘆，目前還不想走到離婚這步，但也不願意退讓，不知道該怎麼辦。

▲原PO和老公的對話。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛表示，「我看了什麼…妳婆婆跟妳老公都非常不行欸，生孩子對女人來說，真的超級不可以隨便對待跟馬虎的，請妳老公再好好想想才對好嗎」、「標準情緒勒索」、「自己的媽媽自己想辦法，憑什麼逼妳一起承擔，妳老公不懂得保護妳，妳要好好保護自己，生孩子的事妳有絕對否決權！加油！不要退讓！不要認輸」、「別為了別人生小孩是對的，千萬別妥協，這老公跟婆婆都可以不要了」。

也有人勸說，「還年輕，早點離婚、早點自由，不然妳真的不知道會不會哪天保險套被戳破」、「我覺得妳要考慮的可能不是搬出去，而是要不要離婚」、「離婚，趁還沒有小孩」、「理性建議，觀念不合千萬別生小孩，趁年輕趕快離婚，妳值得更好的人生」、「老公和婆婆都沒救了，離婚最佳解，不然就繼續被情緒勒索吧」。

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