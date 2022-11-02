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等嫁進來「要捐90萬做功德」　未來婆婆狂求1心願！她拒絕更傻眼

▲夫妻爭吵,情侶,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲還沒嫁進門，未來婆婆竟要原PO出90萬做功德！（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

「未來婆婆說嫁進來後一起捐錢造功德？」一名準人妻崩潰直呼，某次飯局上，未來婆婆竟開口要原PO資助90萬，好讓她捐錢給某宗教團體，如此一來婆婆的名字就能刻在風水寶物上。一番話讓原PO覺得莫名其妙，也回應想把存款花在婚禮上，豈料婆婆仍勸說「做善事要及早及時。」

一名女網友在Dcard表示，某次與未來婆婆吃飯時，婆婆突然提到她有宗教信仰，希望老了要「造功德」，聽到這裡，原PO當時心想著就是做善事而已，殊不知婆婆竟是要原PO共同捐款，好讓她的名字能刻在某宗教團體的風水寶物上面。

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聊著聊著，婆婆又獅子大開口直呼，刻名字要捐100多萬元，便希望原PO能捐90萬元，一席話讓原PO掉下巴。不過原PO也婉拒解釋，想把存款花在婚禮上，現階段不可能捐錢。但婆婆不死心回應「沒關係」，仍頻頻暗示原PO「做善事要及早及時」，讓原PO傻眼不已。

事後，原PO詢問未婚夫此事，未婚夫直言媽媽知道他賺不多，才沒有逼迫捐款資助，相反的，媽媽見原PO工作環境與日常用品開銷大，才萌念把這花費拿去做善事。

對此，原PO崩潰直呼，「有沒有人遇過這種對宗教信仰這麼誠心的婆婆？想請大家給我指點一下？」

文章曝光後，底下網友認為，「不理會啊，另一半不出聲溝通，那我會選擇讓他們母子自己行善」、「就說妳沒錢就好啦，她想留名就自己出錢啊，怎麼會要妳負擔90萬也太好笑了吧」、「直接和她說：我爸媽擲筊我家神明一直擲不到，我爸媽說，神明沒同意就不行，宗教開始就用宗教解決」、「要捐錢不如捐給偏鄉小學，或是偏鄉醫院，救濟貧苦鄉親，失學孩童，捐台救護車也可以，救護車上還會寫XXX先生女士捐贈，出勤執行任務救人，這才是功德」、「乾，我一定分手，超討厭這種人的勸都勸不醒」、「好可怕，還沒結婚就敢名目張膽的要錢，結婚後還得了，你說未婚夫很孝順，表示他完全不站在你這邊，這婚還是別結的好，婚後什麼都是錢，沒錢就等著吵架離婚了」。

事後，原PO也補充回應，與未婚夫討論後，「就當婆婆在碎碎念，因為他們家聽了這麼多年也沒要幫她完成心願，認為我更沒必要放心上。」

▼網友傻眼勸分。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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