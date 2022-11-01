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老公8年狂買春！婆婆挺媳「逼跪神明廳」家法伺候　她1決定網卻怒了

▲桃園市劉姓男子去年1月間與未滿16歲女友在住處發生親密關係，導致少女懷孕，一度開心「我要當爸爸了」，後又反悔質疑不是他的種，事後挨告及時達成和解。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲老公改不掉嫖妓壞習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

婚姻最重要的就是「忠誠」。一名人妻抱怨，老公有嫖妓的壞習慣，即使很心痛，但每次看到對方的眼淚總是忍不住原諒。近日她又抓包一次，婆婆得知後相當挺她，將老公叫到神明廳罰跪並家法伺候，她見狀經過一番掙扎，決定再給老公一次機會。可是實際相處下來，她總感到心累，不知道該怎麼過下去。

原PO在「Dcard」發文表示，和老公交往到現在已經8年，對方從在交往前就會嫖妓，但在一起之後承諾會改掉這個壞習慣，孰料仍一犯再犯，不僅交往期間約過許多陌生女生，結婚前一天還偷送直播主禮物。不過她總是一再原諒對方，「為什麼我明明抓了無數次還願意原諒他，就錯在我不敢承認我愛的人有這種癖好」。

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▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲老公每次嫖妓，原PO都會原諒對方。（示意圖／視覺中國CFP）

原以為婚後老公已經改掉壞習慣，但原PO近日查看對方手機又發現不對勁，「他從未停止過他變態的行為，在我們登記結婚前一天、我開刀住院、他上夜班（輪值），他總是趁我睡著或者我不在他身邊時，他的小老二就不受控」。之後她拿著手機去質問，對方才坦承，不只時常外約，還曾買過內褲以及和第三性發生關係，「當下我完全哭不出來，只覺得我都快不認識他」。

▲▼LINE,回訊息,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO近日又抓到老公嫖妓。（示意圖／記者曾筠淇攝）

事後原PO將此事告訴公婆，婆婆隨即叫老公跪在神明廳並家法伺候，但即使看到婆婆幫忙出氣，她還是想要離婚。最後婆婆不斷勸告，她才答應對方暫時不會離婚，但還是要先簽好離婚協議書，以防之後同樣情況再次發生。這段時間她也和老公說好，對方先去看醫生，積極治療這樣的病態，若是最後仍改不了，就會決定離婚。

雖然老公經過治療的這1個月沒有去嫖妓，但原PO坦言自己變得越來越神經質，每天都會看男方的定位，也會查看對方手機，假日都必須黏在一起，感覺像是在監督對方，「我看到他就一直想到他做的一切事情，我無法控制自己不去想，我無法忘記他做的一切」，已經不知道該如何和對方度過未來的日子。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO不知道要如何和老公繼續生活。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

文章曝光後，網友對於原PO的態度也感到憤怒，表示「整篇看下來，你該怪的是自己的軟弱欸，你改得了心軟嗎？改不了就繼續心痛啊」、「對別人仁慈就是對自己殘忍」、「風流成性，改不過來的，提早離開對妳對他都好」、「浪費自己的時間而已，沒有小孩就快下車 」、「你不改心態也沒辦法」、「因為你沒有底線加上不會即時止損，早在交往就該分手了，就不會浪費那麼多年在這爛人身上」。

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關鍵字：

嫖妓婆婆神明廳罰跪家法

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