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大陸 大陸焦點 特派現場

錄音檔流出！她被要求「陪睡換出疆證」　男開價1.3萬+嘿咻4次

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲新疆男子開價3千兼陪睡4次販賣離疆證。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆本土疫情反覆，官方上月宣布啟用「離疆人員電子證明」，供符合條件的人員申請離疆。近日，一段錄音檔在社交軟體上瘋傳，一名女子向男子詢問辦理離疆證的金額，男子稱市場價是8000元（人民幣，下同），給該女子僅報價3000元（約新台幣1.3萬元），但額外條件就是要「陪睡4次」。

網傳錄音檔顯示，男子表示，自己的兄弟在自治區疫情指揮部工作，給兄弟打通電話，便可幫忙解決離疆證辦理事宜，需要女子提供身分證號、出疆申報等文件截圖並先行付款。當女子問及價錢時，男子回應，兄弟給別人辦理都是收取8000元，給他的報價則是5000元，當說明女子是自己「妹妹」時，兄弟又把價錢降到3000元。

不過，男子馬上就提出附加條件，要求女子回到新疆後陪自己睡4次。女子則笑而不語，男子並說明兩天後會把所謂證明給到女子，若給不到則會全額退款。除此之外，男子還向女子透露，女子所在的經開區受疫情影響「全軍覆沒」，因此證明的辦理會有一定難度。

烏魯木齊市公安局經濟技術開發區（頭屯河區）公安分局7日發布警情通報稱，經過初步核查，錄音中的代辦人是30歲住在經開區的李某。通報稱，李某冒充防疫工作人員與他人通話，目前已被警方拘捕，案件正在進一步辦理中。

另外，烏魯木齊公安局同日還通報了另外一起疑似販賣通行證事件，已於11月7日凌晨1時將嫌疑人張某輝抓獲歸案，並對其他3名涉事人員進行調查取證。通報稱，「經審訊，張某輝交代，其在影片中稱2020年疫情所賣8000張通行證及本次疫情所賣20張通行證均屬自己偽造。」

新疆的本土疫情反覆，新疆官方上月宣布啟用「離疆人員電子證明」，供符合條件的人員申請離疆。據了解，上述證明的申請手續十分繁瑣，亦正是如此令一些人看中商機，販賣或偽造離疆證。

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