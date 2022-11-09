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戶外口罩鬆綁「細節待討論」！　王必勝：11月會實施

▲▼指揮中心指揮官王必勝11/9出席國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲指揮中心指揮官王必勝11/9出席國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣本土疫情持續降溫，確診者隔離將從11/14起改為5+n，也將參考世界衛生組織建議，考慮戶外口罩鬆綁。衛福部次長、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（9）日接受媒體堵訪表示，戶外口罩鬆綁會在11月實施，因為牽涉細節廣泛，會在完成規劃後再一併跟國人報告。

台灣本土疫情持續降溫，確診者隔離目前是7+n，11/14將改為5+n，而在口罩方面，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，之前口罩討論也不需要經過專家會議，大部分都是行政指引的部分，11月就會討論。

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醫療應變組副組長羅一鈞也補充，所謂的收集資料主要也有收集世界衛生組織建議，考慮戶外不需強制戴口罩，室內和人潮擁擠則要戴口罩。

王必勝上午出席台北榮總111年醫師慶祝大會，會前接受媒體堵訪被問及新北耶誕城將於周五開幕，是否有望無「罩」參與？對此，王必勝並未正面回答，僅表示第一階段調整方向分室內、室外，還有些細節會規劃清楚，但11月會上路。

王必勝上午也回應高端爭議與確診者投票等議題。他表示，自己對高端公司提告中華民國防疫學會理事長王任賢一事並不清楚，「我也是看到新聞才知道」；至於請法制組針對PTT鄉民不實爆料，王必勝表示已請法務部通知刑事警察局，周五會說明查辦進度。而確診者投票規劃傾向全國一制性，「如果確診數持續下降，就會有更多人可以出來投票。」

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