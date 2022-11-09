台版柬埔寨「集團幹部」名單曝光　還有2名藏鏡人！

記者黃翊婷／綜合報導

警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，救出58名受害人，並查出已有3人遭虐死。檢警目前已鎖定2名藏鏡人，分別為綽號「海南」、「龍闕」的成員，由於詐騙集團愛用通訊軟體Telegram聯繫，幹部、成員之間大多會以綽號相稱，包含「泰勒」、「木法沙」、「阿中」、「藍道」、「龍蝦」、「肉包」、「《阿宏》萬花筒」等等，以便隱藏自己的真實身分。

▲警方6日在南投山區找到「台版柬埔寨案」最後1名死者的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

台版柬埔寨案件中有3名受害人遭虐死，遺體分別在桃園龜山、南投日月潭、南投台21線被尋獲。其中黃姓死者被找到時，遺體已經風乾蠟化，頭顱也消失不見了；死者大哥8日前往南投殯儀館陪同檢方相驗，怒斥「希望凶手全部判死」。

此外，近日在網路上瘋傳一段受害人遭囚禁的影片，許多人被迫擠在一個小房間內，幾乎每個人的手腳都遭捆綁或上銬，還有人眼睛被蒙住、嘴巴被塞布條，宛如待宰的牲畜。有網友看了影片後直言，嫌犯這種綁法，根本是不打算給受害人留活路。

▲受害人們被迫擠在一間小房間內。（圖／翻攝自爆料公社）

根據《自由時報》報導，檢警調查後認為先前抓到的主嫌陳樺韋是詐騙集團的幕後金主，另外還鎖定2名綽號為「海南」、「龍闕」的藏鏡人；此外，由於詐騙集團成員愛用Telegram聯繫（有「閱後即焚」功能），大家都會在群組中以綽號相稱，包含「泰勒」、「木法沙」、「阿中」、「藍道」、「龍蝦」、「肉包」、「《阿宏》萬花筒」等等，以便隱藏身分。

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

目前，主嫌陳樺韋已被法院裁准羈押禁見，其餘18名共犯也通通被羈押禁見。專案小組8日又在屏東逮到與陳樺韋同等級的重要幹部「蝦董」涂姓男子及其廖姓女友，另外還有1名從受害人轉為詐騙集團成員的鄭姓男子；檢方同日晚間訊後已向法院聲押涂男、鄭男，並諭知廖女請回。

▼「蝦董」涂男和廖姓女友在8日於屏東一間民宿落網。