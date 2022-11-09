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社會 社會焦點 保障人權

台版柬埔寨幹部「蝦董」帶女友瘋玩墾丁　淪棄子偷渡前被抓

記者黃翊婷／綜合報導

台版柬埔寨案件釀3死，引發各界關注。專案小組8日凌晨在屏東縣恆春鎮恆南路一家民宿，逮捕詐騙集團重要幹部涂姓男子（30歲）及其廖姓女友（22歲）。涂男綽號「龍蝦、蝦董」，與先前被逮的主嫌「茶董」陳樺韋是同等級的幹部，事情曝光後，他帶著女友逃亡，並在偷渡前跑到墾丁瘋玩4天3夜。

▲▼新北警在墾丁民宿逮捕詐團幹部龍蝦及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲涂男是詐騙集團的重要幹部。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

警方11月初分別在新北市、桃園市相繼破獲「台版柬埔寨」詐騙集團的據點，救出58名遭囚禁的受害人，甚至追查出已有3人慘遭虐死，被棄屍在桃園龜山以及南投日月潭。專案小組陸續逮捕部分詐騙集團成員，包含綽號「奶茶、茶董」的陳樺韋（37歲）等人，不過，此案仍有許多嫌犯在逃中。

專案小組8日凌晨循線前往屏東縣恆春鎮恆南路一家民宿，破門後逮捕綽號「龍蝦、蝦董」的詐騙集團重要幹部涂男，以及同樣涉案的廖女。涂男供稱，在警方破獲據點後，他帶著女友逃到墾丁一帶，打算找管道偷渡到菲律賓，但因為年底大選，海巡署針對出海船隻管制搜查甚嚴，才遲遲無法偷渡。

而廖女原本是在台中一家美髮店擔任助理，並兼差替中古車行賣二手車，她疑似認為擔任助理的收入太少，於是跟著涂男加入詐騙集團，負責打電話訂汽車旅館房間，以及面試求職受害人。涂男見廖女長得漂亮，身材又好，因此將她「收編」成為女友。

▲▼詐團幹部「龍蝦」廖姓女友，在台中從事美髮助理 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖女身材火辣。

根據《自由時報》報導，警方透露，涂男與陳男是同等級的幹部，曾參與南投棄屍行動，但他與女友在接受偵訊時，皆否認此事；此外，他似乎已經被詐騙集團高層當成「棄子」，才會無法偷渡，更誇張的是，逃亡期間他竟然還帶著女友在墾丁瘋玩4天3夜，鬆懈了戒心，最終在民宿被逮捕。

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。

士林地檢署8日晚間複訊包含涂男、廖女在內等數名詐騙集團成員，訊後對涂男及鄭姓男子聲請羈押禁見，諭知廖女請回。據悉，鄭男原本是受害人，在關押過程中獲得詐騙集團幹部青睞，因此被吸收成為詐騙集團的一員，負責拍攝關押據點的狀況，再回傳給集團人員進行報告。

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