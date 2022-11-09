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快訊／台版柬埔寨幹部「蝦董」聲押禁見　面試官女友請回

▲▼新北警在墾丁民宿逮捕詐團幹部龍蝦及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台版柬埔寨詐騙集團幹部「龍蝦」（圖左）被檢方聲請羈押禁見。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧、趙蔡州／台北報導

警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，近日陸續逮捕集團成員到案，其中一名集團幹部綽號「龍蝦」的涂姓男子事發後，帶著擔任集團面試官的廖姓女友準備偷渡出國避難，不過8日偷渡前夕被警方逮捕歸案。士林地檢署8日深夜複訊後，對涂男及46歲鄭姓集團成員聲請羈押禁見，諭知廖女請回。

警方11月初分別在新北市、桃園市相繼破獲「台版柬埔寨」詐騙集團據點，救出58名求職遭囚禁的被害人，更追查出已有3人慘遭虐死，被棄屍在桃園龜山及南投日月潭。專案小組事後陸續逮捕詐團幹部綽號「奶茶、茶董」37歲陳姓男子等人，但仍有多人在逃。

專案小組8日循線前往屏東墾丁一間民宿，破門後逮捕另一名綽號「龍蝦、蝦董」的詐騙集團重要幹部30歲涂姓男子，還有同樣涉案的22歲廖姓女友。涂男供稱，警方月初破獲據點後，他連夜帶廖女逃到墾丁一帶，打算找管道偷渡菲律賓，但因年底大選，海巡署針對出海船隻管制搜查甚嚴，才遲遲無法偷渡。

至於廖女有詐欺前科，原在台中一家美髮店擔任助理，還兼差替中古車行賣二手車，疑似是嫌棄助理的收入太少，跟著涂男加入詐騙集團，負責打電話訂汽車旅館房間，用來面試這些求職被害人，而涂男見廖女長得漂亮、身材又好，才將她「收編」成女友。

士林地檢署8日晚間複訊包含涂男、廖女在內等數名詐騙集團成員，訊後對涂男及另名鄭姓集團成員聲請羈押禁見，諭知廖女請回。鄭男原本是受害人，但在關押過程中，獲得詐團幹部青睞，被吸收為集團打工，負責拍攝關押據點狀況，回傳給集團進行報告。

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