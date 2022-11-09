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蘇澳暴雨1小時狂灌120毫米　溪水暴漲溢出「馬路淹到腰」民宅泡水

▲▼瞬間暴雨淹水 宜蘭蘇澳永春里一度水深及腰。（圖／翻攝自里長張盛國臉書）

▲蘇澳暴雨1小時狂灌155毫米，溪水暴漲淹沒馬路，連民宅也泡在水中。（圖／翻攝自里長張盛國臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

受華南雲雨區影響，宜蘭縣連日雨勢不停，中央氣象局8日下午2時起對宜蘭發布豪雨特報，其中蘇澳鎮出現時雨量達到120毫米紀錄，蘇澳永春里就因瞬間大雨無法及時宣洩，當地猴坑溪溪水暴漲溢出，多處路面遭淹沒「水深及腰」，甚至有不少民宅一樓泡在泥水中。

▲▼瞬間暴雨淹水 宜蘭蘇澳永春里一度水深及腰。（圖／翻攝自里長張盛國臉書）

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▲「蘇澳暴雨」造成永春里馬路大淹水。（圖／翻攝自里長張盛國臉書）

根據中央氣象局統計，從8日凌晨0時許至8日晚間11時止，全國各地的累積時雨量紀錄顯示，蘇澳鎮永春里附近的永樂國小觀測站達到237毫米，排名全國首位，蘇澳鎮蘇澳觀測站則達到177.5毫米，排名全國第二，其中8日下午1時至5時雨勢最為強勁，甚至出現在1小時內雨量達到155毫米的情況。

永春里里長張盛國形容下午的雨勢「又大又急」，且大雨導致猴坑溪溪水暴漲，累積的雨水無法及時宣洩，造成里內多處路段淹水「水深及腰」，儘管居民拿水桶、掃把不斷排水，依舊無法阻止雨水湧入，多間民宅一樓泡在水中，由於當地有數名高齡住戶，他擔心淹水會造成意外，趕緊通知消防局協助疏散居民。

張盛國表示，這次是蘇澳最近幾年雨勢最大的一次，所幸積水在傍晚逐漸消退，未造成更嚴重的災情。

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