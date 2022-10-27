台南後壁區下茄苳、菁寮排水治理　改善當地淹水問題

▲台南市長黃偉哲自上任後，積極關心後壁地區並致力推動治水防洪建設，並加速推動下茄苳、菁寮排水整體系統性改善，減輕周邊洪患影響，讓後壁區的民眾可以安居樂業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區是南部重要米倉，每逢豪雨侵襲除了造成水患洪災，也造成當地農作損失，台南市長黃偉哲自上任後，積極關心後壁地區並致力推動治水防洪建設，並加速推動下茄苳、菁寮排水整體系統性改善，減輕周邊洪患影響，讓後壁區的民眾可以安居樂業。

水利局表示，後壁區主要排水為下茄苳、菁寮排水系統，主支幹線長度約27公里，集水區面積近56平方公里，淹水主要原因為下茄苳、菁寮排水周邊聚落地勢較低窪，易受八掌溪迴水及瞬間暴雨影響，造成排水水位壅高、內水排除不易，加上既有排水通洪能力不足，往往造成區域性積淹水災情，於2018年0823豪雨期間因逢極端降雨事件，甚至發生下茄苳、菁寮排水溢出堤頂，危害民眾生命財產安全。

經過完整調查規劃，市府擬定完整治水方針，採分階段進行改善，第一階段優先保護聚落，如於新東社區佈設抽水機組加速聚落內水排出、新嘉社區利用南85及農地重劃道路加高設置第二道防線防止外水入侵、菁寮社區採用高低分流方式分洪菁寮、崁頂田間逕流水保護及蘭花園區開闢多道分洪渠道等綜合治水方法，達到優先保護聚落之目標，第二階段陸續向中央爭取經費優先改善鄰下茄苳、菁寮排水之護岸，加大通水斷面，並提高護岸高度達到25年防洪治理標準，使排水避免溢堤及聚落淹水情形，透過上述新建分洪渠道、增設抽水站、排水護岸整治等多管齊下之治水措施全力改善。

水利局說明，為提升通洪能力並加速區域排水治理，黃偉哲市長上任後便積極向水利署經費挹注相關工程，目前已完成菁寮社區分流/抽水站新建及改建工程、新嘉橋改建及菁寮排水護岸治理工程、下茄苳排水4K+826~5K+530治理等工程，總共增加抽水量能共1.5cms並增建護岸逾2,500m。

藉由拓寬既有排水斷面並提高堤頂高程，提升周邊防洪量能，治理完成後將達10年防護頻率及25年不溢堤之標準以降低沿岸居民淹水風險，為能延續系統性治理菁寮排水，未來仍將持續向中央爭取經費治理下茄苳、菁寮排水及周邊支流水系治理。

黃偉哲市長最後說明，後壁區水患洪災經過多年來逐步治理，自2013年康芮颱風淹水面積410公頃、2014年潭美颱風淹水面積330公頃、2018年0822熱帶低壓豪雨淹水面積200公頃，至2020年0802豪雨僅約積水面積0.3公頃且積淹約1小時即退水，其中蘭花園區更於2018年0822熱帶低壓豪雨中通過考驗首度未發生淹水災情，歷經颱風、豪雨考驗後壁區防洪減災工程成效顯著，有效的減少淹水面積保護民眾生命財產，落實市民在台南土地上安居樂業。