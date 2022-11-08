惡劣三寶中線插隊剪車險撞　他怒砸檳榔渣杯引爆街頭擂台戰

記者張君豪／新北報導

今年8月21日清晨、新北市汐止區新台五路一段與南興街口發生一起行車糾紛，一輛自小客車因為搶快左轉，居然行經新台五路遠東世界中心前路口插隊左轉，導致後方小客車緊急煞車險些發生車禍，後車乘客不滿搖下車窗質問對方「你是怎麼開車的」，但亂開車插隊的駕駛不理會，後方車輛男乘客丟檳榔渣塑膠杯抗議，前車駕駛抓狂攔車雙方發生擦撞，進而爆發肢體衝突，警員到場後雙方堅持互告。

▲柯男因搶轉彎釀行車糾紛，發生擦撞意外導致兩車人下車互毆，警方依法送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，警方獲報該起行車糾紛，汐止所警員到場，發現攔車發生擦撞駕駛柯男（45歲）駕自小客車沿新台五路1段往基隆方向行駛，行經該路段79號遠東世界中心前，突然緊急左轉變換車道，致後方駕駛黃女（33歲）緊急煞車險發生碰撞。

▲柯男因搶轉彎釀行車糾紛，後車乘客丟擲檳榔渣杯挑釁。（圖／記者張君豪翻攝）

黃女車上的乘客黃男（32歲）見柯男車輛亦在隔壁車道，遂將車窗搖下質問對方，柯男逕自不理開車絕塵而去，柯座車行駛到新台五路1段與南興路口，黃男因不爽對方三寶駕駛行為，憤怒則朝柯男車內丟擲裝有檳榔渣之塑膠杯。

柯男不滿黃男丟檳榔渣挑釁，竟駕車朝向左逼車，開到黃女車輛前方將車攔下，黃女因而煞車不及，雙方發生擦撞，逼車過程導致黃女車輛右前車頭保險桿及葉子板刮傷。

柯、黃兩人下車後發大打出手，雙方互毆導致柯男受有左臉抓傷、頸部及右手臂瘀傷之傷害，黃男則左側脖子、右手肘及左前胸挫傷；警員到場制止後雙方互控傷害、公然侮辱罪，柯嫌依公共危險、傷害、妨害自由、毀損等罪，警方受理後函請士林地檢署偵辦。

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