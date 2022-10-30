民代愛車被潑屎「覺得很丟臉」　男落網曝原因：他害我出車禍

▲男子出車禍牽拖民代，拿屎去潑民代的車。上圖為台中地院。（圖／資料照）

記者劉人豪／台中報導

台中一名陳姓男子，因為不滿當地民意代表開車開很慢，按了喇趴後也沒理會他，決定超車後竟撞到別人的車，讓他覺得都是民代的錯，於是氣到往民代的車子潑糞。民代提告後，法院依公然侮辱罪，判拘役35日，可上訴。

判決書指出，陳男某次開車時遇到民代，嫌民代開很慢又碎碎念，他按喇叭結果民代不理會，於是他超車沒想到撞到別人的車，因為車子的修理很貴，覺得很憤恨，他才會於2021年12月凌晨時，前往民代住所把屎潑在民代的車上。民代早上起床後發現愛車遭人潑灑糞便，報警處理。

陳男接受偵訊時，坦承有潑糞，但認為自己並未涉犯公然侮辱罪，「我承認我有構成侮辱，但是沒有構成公然，因為我是在半夜的時候去潑灑糞便，當時沒有人，所以我認為不構成公然」。

法官審理，陳男潑灑糞便時，民眾或附近住戶有可能看見，已符合「公然」要件，而且民代說，他已經做10多年了，大家都認識，車在家門口被潑屎，「我覺得很丟臉，連里長都跑來問我」。

法官認為，陳男是智識成熟的成年人，卻未能妥善處理行車糾紛，選擇潑糞侮辱民代，考量陳男有意願賠償損失，台中地方法院依犯公然侮辱罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。