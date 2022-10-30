喝自釀酵素騎車上路變酒駕　穀類發酵有酒精...汐止養生伯大驚

▲喝糙米酵素養生的李男騎車因體內有酒精呼氣殘值遭警方移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

喝自釀酵素養生的民眾要小心！新北市汐止區一名自釀糙米酵素的李姓民眾 （男、61歲）日前引用酵素後騎機車上路，遭到警方攔查聞到他身上有酒氣，他驚訝不敢相信，經過警員酒測值高達0.3mg/L，這名飲用酵素的男子因觸犯酒駕遭警方逮捕依公共危險罪嫌送辦。

汐止警方表示，24日15時22分左右，警員在汐止區康寧街、連峰街口實施酒測勤務，攔查到一名騎乘機車、面帶酒榮的李男，李姓騎士被攔下相當驚訝，認為自己出門前沒有喝酒，但經酒測卻驗出酒精反應。

李男向警方表示，他平常有喝酵素養生習慣，他自釀糙米酵素只有放放糙米、糖及酵母後密封發酵1個月，他當天出門前喝了400毫升酵素，未料酒測值高達0.3mg/L，他不敢置信，希望能夠再進行一次酒測確認，警員告知他釀造酵素過程因發酵可能產生酒精。

警方進步指出，穀類發酵過程會產生酒精，李男雖然聲稱飲用自釀糙米酵素，但等同飲用自釀的米酒，當然會構成酒駕問題，警方建議民眾若要飲用酵素最好再返家到睡前飲用，或飲用後避免開車騎車上路，以免構成酒駕行為。

汐止警分局交通分隊長徐冠明補充，民眾自製酵素，不容易得知發酵過程中產生的酒精濃度，因此飲用過量就可能出現酒測值超標的情形。另外民眾天冷吃麻油雞、薑母鴨等補湯後，體內均可能殘留酒精，使酒測值超標而造成無自覺酒駕，建議民眾吃過含酒精料理同樣切勿駕車以免觸法。

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