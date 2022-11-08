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大陸 大陸焦點 特派現場

台企精品紛呈　閃耀進博目光

記者趙禕/上海報導

在中國規模最大、規格最高的專業進口交易平台，第五屆中國國際進口博覽會上，參展的台灣企業也紛紛將他們最好的精品展現在專業採購商面前，其中有首次發表的新科技，也有越陳越香的老產品，在進博會場上光彩奪目，爭取在大陸市場打下一片天地。

台灣的高新技術產業一直走在研發的前列，本屆進博會上也端出高、精、尖的大菜。去年才以5G+8K智慧家居电视驚豔上一屆進博會的冠捷電子，今年再次帶來首發亮相的T-OLED透明顯示系列。這款顯示器結構簡單，在機身纖薄平滑的情況下，透過自行發光的OLED像素結合LG獨家WRGB方式，為顧客呈現接近自然的色彩透明顯示技術，反應速度快，畫面無殘缺，安裝非常容易。

冠捷電子本次還帶來了電子紙顯示屏和雙屏顯示器，這款電子紙顯示屏採用EInk技術，像紙一樣顯示內容，不會發出刺眼的背光而且防眩光、無閃爍、無藍光的特點，不容易引起眼睛疲勞或頭痛，續航時間也更長。而雙屏顯示器包含QHD 液晶顯示屏與輔助ePaper顯示屏，可以提供出色的多任務處理便利性，使用者在大螢幕上欣賞鮮明的色彩，並在 ePaper 螢幕上閱讀長文檔，提高創造力和工作效率。

▲冠捷電子展位和他們帶來的高精尖新產品。（圖／記者趙禕攝）

▲冠捷電子展位和他們帶來的高精尖新產品。（圖／記者趙禕攝）

而深耕科技研發的HTC宏達電子，這次也在會場上展示多款硬體設備、新品配件，還有多款行業應用解決方案。HTC是目前全世界唯一在元宇宙全產業鏈各環節都有佈局的高科技企業，技術和產品覆蓋了硬體設備、軟體系統、內容生態、區塊鏈和虛擬支付體系等；覆蓋工作、娛樂、藝術、生活的元宇宙生態系統VIVERSE，是全球首個虛擬現實平台與生態，也是全球第一個提出不同企業元宇宙平台互聯互通的倡導者和實際推動者。

▲HTC展示的元宇宙工作平台。（圖／記者趙禕攝）

▲HTC展示的元宇宙工作平台。（圖／記者趙禕攝）

除了高新黑科技之外，進博會上食品類的展品也一直是最受參觀客商歡迎的展位，而台灣參展企業中以食品品類參加本屆進博會的企業就占了1/4，特別受人注目。在食品展區參展的南僑食品集團今年帶來了泰國特色、流行食品「Signature Thai」系列新品首發。南僑食品集團陳正文董事長表示，南僑將攜手泰國廠發揮在「一帶一路」沿線國家的市場影響力，共享中國的「大市場機遇」，增強國內、國際「兩個市場兩種資源」的聯動效應，高質量共建「一帶一路」。此外，南僑食品還和英國合作夥伴Lakeland Dairies共同帶來新品「米勒黃油」和「紅米勒稀奶油」在本屆進博會中亮相。

▲上海市台辦主任鍾曉敏等人和泰國駐上海總領事Lada Phumas等人，分別見證了南僑食品集團歡樂的新品首發式。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏等人和泰國駐上海總領事Lada Phumas等人，分別見證了南僑食品集團歡樂的新品首發式。（圖／記者趙禕攝）

有科技、有美食，更需要健康，同樣在進博會上深受參觀者喜愛的還有美妝展台。已經多次參與進博會的森田藥妝，今年帶來不但有倍受歡迎的美妝產品，也有兼顧顧客健康需求的產品，像是燕窩、銀耳配方的頂奢級面膜；以及有南極磷蝦油抗氧化複方及其他多種成分，可以有效改善失眠，調整體質，燃燒脂肪的健康食品。

▲森田藥妝的展位。（圖／記者趙禕攝）

▲森田藥妝的展位。（圖／記者趙禕攝）

主打大健康科技的喬山健康科技也帶來了幾款首發新品。其中一款是「智能電跑」，這款可折疊、省空間的產品，只要輕鬆「一腳蹬」就可以折疊放到家裡的角落或床底；同時它還有很多黑科技，像是綠光心率檢測、香薰負離子系統、可擕式藍牙音箱、 跑帶氛圍燈等。另外還有兩款分別是喬山與迪卡儂聯名共同合作的產品EX-D橢圓機，能夠充份發揮運動健身的效果；運動過後還可以用明年才要上市，由喬山和的日本富士醫療器品牌合作的按摩椅放鬆身心。

▲喬山健康科技展位和他們展出的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

▲喬山健康科技展位和他們展出的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

和喬山合作推出新品的除了科技健康領域之外，還有同樣是台灣企業的皇冠箱包。皇冠和喬山聯手打造了一款多用途背包，可以斜挎背、雙肩背、和手提3種方式使用，滿足運動、商務、休閒等多種用途；背包內部有大主袋、電腦夾層、鞋倉層、雙側水壺袋、前置拉鍊袋等多夾層設計，使用起來非常方便，高密度纖維斜紋複合面料也具備耐磨防潑水功能。

▲皇冠箱包展位和他們展出的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

▲皇冠箱包展位和他們展出的首發新品。（圖／記者趙禕攝）

來自台灣的合一生技這次帶來的重磅產品可以說是糖尿病患者的福音！這是一款全球首創的糖尿病足新藥，用來治療糖尿病足部傷口潰瘍，成功達成國際多家中心三期臨床目標的藥物；它透過調控慢性傷口因高血糖而失衡的巨噬細胞，進而改善發炎、促進組織修復，達到傷口完全癒合的效用，可大幅降低糖足傷口潰瘍照護成本以及減少截肢風險。

▲合一生技展位和他們展出的首發新品：糖尿病足新藥「速必一」。（圖／記者趙禕攝）

▲合一生技展位和他們展出的首發新品：糖尿病足新藥「速必一」。（圖／記者趙禕攝）

首次亮相進博會的旺旺集團，今年大手筆設立了兩個大型展台，分別展出他們的水神系列和邦德咖啡系列產品。他們的邦德咖啡系列在細分領域深耕細作，為不同人群需求劃分成打造專業咖啡的經典系列、入門級咖啡飲品的輕乳系列、職場白領專享咖啡的職人系列，以及專屬Z世代以社交為屬性的創新型Bond Z系列咖啡。

▲旺旺集團兩個系列的展位，可愛的水神消毒除菌機器人相當受人矚目。（圖／記者趙禕攝）

▲旺旺集團兩個系列的展位，可愛的水神消毒除菌機器人相當受人矚目。（圖／記者趙禕攝）

水神系列展示了水神微酸性電解次氯酸水在日常生活、母嬰環境、寵物場景、空氣除菌、商用定制等方面的應用，而水神消字號抗菌系列、水神消毒除菌機器人等，展現了次氯酸行業前沿創新科技成果。旺旺集團的水神系列今年也做為進博會消毒用品的供應方，為進博會的安全保駕護航。

新品之外，還有來自台灣那些越陳越春、或是歷久彌新的展品，也在展會上吸引了許多人的目光，像是香味凜冽和入口回甘的金門高梁酒系列、馬祖陳高和台灣茶，以及受到很多參觀者追捧的精美工藝製品。另外還有一些展位的展品或許受到的關注度不高，但是目標客群的專業性高而且明確，是識貨行家駐足的展位；同時也有提供相關服務的展商，為兩岸企業提供專業的服務。

▲▼讓許多參觀者聞香而來的金門高梁酒系列、馬祖陳高以及台灣茶產品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼讓許多參觀者聞香而來的金門高梁酒系列、馬祖陳高以及台灣茶產品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼讓許多參觀者聞香而來的金門高梁酒系列、馬祖陳高以及台灣茶產品。（圖／記者趙禕攝）
▼吸引眾多工藝愛好者圍觀的黑彩國際展位。（圖／記者趙禕攝）

▼吸引眾多工藝愛好者圍觀的黑彩國際展位。（圖／記者趙禕攝）
▼走專業路線的台灣企業包括生產電源設備和提供解決方案的明緯企業、銷售健康食品的博尚生技、提供基因檢測技術和產品的麗寶生醫、提供豪華舒適汽車用品的友聯車材製造、銷售富氫活水機和奈米銀活性炭材料的名豐奈米生化、和提供航運物流服務的萬海航運。（圖／記者趙禕攝）

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