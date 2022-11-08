與36隻活死狗混居！7孩全身人犬屎尿　變態父母每月爽領26萬補助

▲一群髒兮兮的狗狗迎接警察。（翻自蘇塞克斯警方）

圖文／鏡週刊

英國東薩塞克斯（East Sussex）當地法院近日對一對變態父母做出判決，這對父母每月爽領7千英鎊（約新台幣26萬元）的社福補助金，卻對7名子女和動物做出不人道的事，逼他們與35隻活狗和1隻死狗混居。小孩不僅在沒有正常的環境下長大，甚至滿身都是狗屎狗尿。

據英國《每日郵報》報導，35歲男子班奈特（Christopher Bennett）與41歲妻子布羅根（Gemma Brogan）育有7名孩子，年齡介在4-17歲之間。除此之外，班奈特家中還養了35隻狗。

據悉班奈特夫婦每個月都能領7千英鎊的社福補助金，但居家品質相當糟糕，這7名孩子幾乎得不到正常居住生活，被迫和35隻狗共處一室。不僅如此，班奈特也從來不管孩子與狗狗們的生活，導致孩子們被迫和35隻狗「混居」，放任狗狗在屋裡大小便，孩子們就活在滿是狗屎狗尿的環境裡。