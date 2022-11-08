與36隻活死狗混居！7孩全身人犬屎尿　變態父母每月爽領26萬補助

▲一群髒兮兮的狗狗迎接警察。（翻自蘇塞克斯警方）
圖文／鏡週刊
英國東薩塞克斯（East Sussex）當地法院近日對一對變態父母做出判決，這對父母每月爽領7千英鎊（約新台幣26萬元）的社福補助金，卻對7名子女和動物做出不人道的事，逼他們與35隻活狗和1隻死狗混居。小孩不僅在沒有正常的環境下長大，甚至滿身都是狗屎狗尿。
據英國《每日郵報》報導，35歲男子班奈特（Christopher Bennett）與41歲妻子布羅根（Gemma Brogan）育有7名孩子，年齡介在4-17歲之間。除此之外，班奈特家中還養了35隻狗。
據悉班奈特夫婦每個月都能領7千英鎊的社福補助金，但居家品質相當糟糕，這7名孩子幾乎得不到正常居住生活，被迫和35隻狗共處一室。不僅如此，班奈特也從來不管孩子與狗狗們的生活，導致孩子們被迫和35隻狗「混居」，放任狗狗在屋裡大小便，孩子們就活在滿是狗屎狗尿的環境裡。
▲班奈特夫婦每月爽領補助，卻虐待7個孩子與狗狗們。（翻自蘇塞克斯警方）
這家庭的狀況在去年6月被揭發，警方與社福人員到現場一看，全都嚇了一跳。由於班奈特夫婦疏於照顧，無論是孩子或狗狗，都是滿身汙穢屎尿、皮膚病的狀態。另外政府人員還在屋裡發現1隻已經死亡的狗，而小孩就睡在死狗的旁邊，並與其他活狗擠在狹小空間。
最後警方救出這7名孩子與35隻狗狗，目前年紀最小的4位孩子，已由寄養家庭照顧，另外這35隻狗狗也獲得妥善安置。近日法官慕尼（Stephen Mooney）在審理這起案件時，認為班奈特夫婦每月能獲得7千英鎊補助，卻讓孩子與動物過著地獄般的生活，感到不可思議與氣憤。慕尼也指出，由於孩子長期疏於照顧，一開始被救出時，發現有成長遲緩的問題。
▲受害狗狗被救出時，狀態都相當糟糕。（翻自蘇塞克斯警方）
最後慕尼判決，班奈特和布羅根犯下虐待兒童與疏於照顧，兩人各被判處6年徒刑。另外兩人也被控虐待動物罪，在這個部分，慕尼判決班奈特監禁18周，終身不得飼養任何動物寵物；布羅根則被判監禁18周，緩刑2年，5年內不得飼養任何動物寵物。
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