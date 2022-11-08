台中居家訪視關懷用藥逾1萬8千人　衛生局11／ 10表揚績優藥師

▲台中市從2011年起推動居家訪視關懷用藥已逾1萬8千人，10日將表揚績優團體和藥師。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名罹患高血壓、心臟病等慢性病的林伯伯，看醫師時沒有確實告知自身疾病及正在吃的藥，導致多重服藥，造成頭暈就擅自停藥，結果病情愈來愈嚴重，還好經過社區藥局藥師詢問，以及檢視雲端藥歷後，順利找出不舒服原因，台中市衛生局長曾梓展表示，從2011年起衛生局推動居家訪視用藥關懷，已服務長者及弱勢族群逾1萬8千人次，市府10日將表揚績優藥師，感謝不畏疫情全力協助防疫。

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曾梓展表示，疫情期間藥師們積極配合防疫工作，從販售口罩及家用快篩試劑實名制，到目前提供確診者送藥到府服務，都有藥師在第一線努力的背影，帶給確診民眾關懷及溫馨，是守護市民用藥安全的城市英雄。

衛生局從2011年即推動居家訪視用藥關懷，守護長者用藥安全，更積極推動多場域、多元化服務，如據點藥事照護服務、機構與社區用藥整合、身障者送藥到府及高齡友善藥局等，已服務長者及弱勢族群逾1萬8千人次。

衛生局10日下午2點起，將在市政府一樓舉辦「111年藥事照護成果發表會」，會中表揚「藥事貢獻獎」、「特殊貢獻獎」及「醫藥轉介合作獎」等獎項，表揚績優藥師，全力協助防疫，另外，為了讓市民了解用藥安全小常識，讓治療及照護更有效率，現場準備500份闖關券，集滿5個戳章，即可至服務台兌換精美禮品，歡迎大家踴躍參加。