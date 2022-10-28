信義房屋再捐1.3億！攜手政大公企中心　推動企業倫理與ESG

▲政大公企中心今天啟用，包括政大校長李蔡彥（左一）、信義集團創辦人周俊吉（左二）與前副總統蕭萬長（右二）等人到場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

創建於民國51年的政大公企中心，在校友信義企業集團創辦人周俊吉捐贈經費，前後歷經5年改建與試營運，今（28日）正式落成啟用，今年也是信義書院成立十周年，周俊吉宣布再次捐贈1.3億元，未來將以公企中心為據點，繼續從教育、研究與推廣等面向推動企業倫理，並攜手產官學界的夥伴，共同促進ESG落實。

公企中心源起於台灣與美國雙方合作設立「公共行政及企業管理教育中心」，開創國内專業文官與中高階企業人才培育先河，孕育出眾多帶動台灣經濟社會發展的領袖人物，培育逾20萬產官學界菁英人才。

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▲政大公企中心歷經四年改建，今天正式啟用。（圖／記者許敏溶攝）

不過，走過五十周年的公企中心，面對日新月異的國際趨勢走向和變化多元的產業發展路徑，也來到轉捩點，在吳思華校長任內，政大校友、信義集團創辦人周俊吉捐贈6億元改建經費，歷時4年更新改建與1年試營運，今天正式揭牌啟用，包括前副總統蕭萬長、政大校長李蔡彥、周俊吉及政大歷任校友與公企中心主任都到場參與。

李蔡彥在致詞時指出，公企中心代表政大對教育的堅持，前後訓練超過兩萬名學員，政大陪伴的中華民國發展史，公企中心更扮演不可或缺角色，公企中心需要大量資金與前瞻思考，感謝學長周俊吉捐贈經費，才有今天的正式啟用，也要感謝歷任校長與公企中心主任的付出，公企中心是政大學術影響力能延展到社會並實踐的橋樑，擁有濃厚人文精神，未來將秉持人文關懷與國際視野，持續為社會培育人才。

▲政大校長李蔡彥感謝周俊吉捐贈才有公企中心的落成。（圖／記者許敏溶攝）

2012年成立的信義書院，當時周俊吉以企業與個人名義，捐贈7.2億元，其中6億元投入公企中心改建，1.2億則用以打造「信義書院」十年計畫，並在商學教育體系中，有系統性地推動企業倫理，並期望透過信義書院整合學術、產業與社會資源，養成具國際視野、管理道德及永續經營思維的企業領袖人才，同時敦聘前副總統 蕭萬長擔任「信義企業倫理講座」第一屆主持人。

▲前副總統蕭萬長肯定公企中心對國家社會的貢獻。（圖／記者許敏溶攝）

近年蕭萬長受到疾病纏身，今天拄著柺杖上台致詞，他說，獲得信義房屋支持成立的信義書院，是集眾志投入的種子基地，看著信義書院從零開始耕耘，從師資不足、沒有教材，甚至連學生也興趣缺缺，如今企業倫理成為政大商學院全院共同的必修課，積極發揮影響力、並擴及到全台大專院校，競相開設有關企業倫理、企業社會責任、永續發展的相關課程。

▲信義集團創辦人周俊吉宣布再次捐贈1.3億元，支持公企中心。（圖／記者許敏溶攝）

周俊吉高度肯定信義書院十年來的成果，也感謝夫人與相關人的支持，才有今天的成就，也宣布再次捐贈1.3億元，支持目前進駐公企中心的信義書院與信義不動產研究中心，在下一個十年繼續推動企業倫理以及不動產研究，期許兩單位未來以公企中心為軸心，帶動更多企業響應與落實ESG，成就永續共好社會。

