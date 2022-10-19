大學生歡呼可出國交換！政大生「首選日本」法德韓也熱門

▲政大睽違兩年舉辦實體海外留學展，而最受政大學生歡迎的海外交換國家依序為日、法、德與韓。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

隨著邊境解封，國人迫不及待想出國，學生也不例外，政治大學睽違兩年，從昨（18日）起再次舉辦為期三天的實體海外留學展，四維堂前聚集25國、65所學校擺設攤位招攬交換生，而根據政大統計，政大學生出國交換的首選為鄰近的日本，6年內共332位交換生，位居第二的法國則有280位交換學生，另有德國與韓國並列排第三名，各有243位學生去該國進行交換。

根據政大國合處統計，往年政大每年都有超過800位學生出國交換，但去年受疫情影響，海外交換學生降至300多位，但隨著全球疫情趨緩，學生都迫不急待飛出去，申請海外交換生的件數已經逐漸回溫。

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隨著國際疫情趨緩，政大國合處主辦海外留學展，活動從昨起一連舉行三天，昨天進行展覽活動，今明（19、20日）兩天則在商院玉山廳舉辦主題講座，邀請國際交換生、大陸交換生及台聯大交換生到場進行經驗分享，並說明出國交換獎學金計畫，讓學生接觸更多元的海外留學資訊。

▲政大睽違兩年舉辦實體海外留學展，共有25國、65所學校擺設攤位招攬交換生。（圖／政大提供）

政大表示，海實體海外留學展共有25國、65所學校擺設攤位招攬交換生，現場還找了40名外籍學生介紹各自就讀的學校，絡繹不絕的詢問學生擠爆活動會場，場面盛況空前。

▲政大校長李蔡彥勉勵政大學生到海外交換，從中認識並尊重多元文化，努力成為全球各地所需人才。（圖／政大提供）

政大校長李蔡彥指出，樂見今年海外交換生人數能恢復盛況，他也提出大學生要出國交換的三大理由，首先是學生透過交換，可以認識並尊重多元文化和價值觀，其次是期望政大學生能成為全球各地所需人才，藉由出國交換，可以協助學生的求職市場擴及至全球，最後提醒學生在異國生活並體驗在地文化時，能培養出冒險犯難的性格和創業家精神。