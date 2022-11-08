血月今晚再現！氣象局曝最佳觀賞地　千年一遇奇景把握這54分鐘

▲血月今晚再現，將出現罕見的紅月掩天王星奇景。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「血月月全食」天象奇景今(11/8)晚登場，紅月亮自晚間18時16分至19時42分高掛夜空近1.5小時，還有千年罕見「血月掩天王星」，錯過得等2322年。氣象局也公布各地賞月指數，其中台南到新竹賞月機會高，北北基和宜蘭得從雲雨縫中找希望，另罕見「紅月掩天王星」得把握19時02分到56分這54分鐘觀看。

罕見的血月今晚再現，氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，今傍晚17時至晚間21時月升同時將伴隨月全食發生，晚間19點至20點間，天王星將躲到全食階段的紅月後方再跑出來。

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氣象局表示，此次月全食恰逢「紅月掩天王星」的特殊現象，發生時間約在晚間19時02分到19時56分，不過因為天王星相當暗，在一般環境下幾乎難以用肉眼看到，因此建議要使用適合的望遠鏡觀測，或是看線上轉播，透過高倍率望遠鏡的畫面來欣賞。

氣象局也公布各地賞月指數，其中台南到新竹賞月機會較高，氣象局表示，今(11/8)日傍晚至晚間月全食期間，迎風面宜蘭、北海岸、大台北地區仍是雲量多、容易有短暫雨的天氣，越往西半部賞月條件越佳。不過傍晚月亮初升時，有些山區的午後對流雲還沒消散，可能會暫時遮蔽東方視線，待時間越晚，賞月條件有機會越佳。

各地賞月指數

賞月機會較高：台南至新竹

觀月條件次佳：高屏(越晚越佳)、金門、澎湖、台東

雲量稍多碰運氣：桃園、花蓮、馬祖

雲雨縫中找希望：北北基、宜蘭

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