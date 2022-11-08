LIVE／千年一遇月全食掩天王星　血月奇景最新畫面

▲千年罕見「月全食掩天王星」直播畫面。（影像／台北市立天文館提供）

生活中心／綜合報導

「月全食掩天王星」天象奇景即將登場！台北市立天文館指出，台灣民眾今（8）晚有機會全程目睹「月全食」奇景，全食階段也是俗稱的「血月」，紅月亮將高掛夜空長達1小時26分鐘；還有千年罕見的「月掩天王星」同時現身，錯過得再等2322年。壞消息是，台灣受華南雲雨區東移影響，北北基宜得從雲雨縫中找希望，不過《東森新媒體ETtoday》有台北天文館提供的直播畫面，天文迷不怕錯過。

天文館預報，月食將於傍晚開始，月球於17時08分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕；之後缺角逐漸擴大，至18時16分「食既」，月球完全進入地球本影，全食階段開始，整個月面轉為暗紅色；18時59分「食甚」，月球最接近本影中心，月面此時最暗也最紅；至19時42分「生光」，月球開始離開本影，邊緣滲出光芒，全食階段結束，月亮也開始逐漸由虧轉盈。

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天文館指出，預計20時49分「復圓」，月球完全離開本影，本影食結束；月亮恢復滿月形狀。不過細心觀察可看出月球亮度仍比平常稍暗，要等到21時57分「半影食終」，月球完全離開地球半影後才會恢復原本亮度。

受華南雲雨區東移影響，今各地有降雨機率，其中基隆北海岸、東北部有局部大雨機率，氣象局公布各地賞月指數，其中台南到新竹賞月機會高，北北基和宜蘭得從雲雨縫中找希望。

▲千年罕見「月全食掩天王星」即將登場。（圖／台北市立天文館提供）

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