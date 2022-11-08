血月奇景今晚再現！　鄭明典PO一圖曝「中部以北賞月食機率低」

▲氣象局長鄭明典貼出一張紅外線雲圖，指出中部以北晚上看到月食機率降低。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

受華南雲雨區東移影響，今各地有降雨機率，其中基隆北海岸、東北部有局部大雨機率，由於「血月月全食」天象奇景今(11/8)晚將登場，氣象局長鄭明典在臉書上貼出一張紅外線雲圖，指出中部以北晚上要能看到月食的機率降低了。

「血月月全食」天象奇景今(11/8)晚登場，紅月亮自晚間18時16分至19時42分高掛夜空近1.5小時，還有千年罕見「血月掩天王星」，錯過得等2322年。氣象局也公布各地賞月指數，其中台南到新竹賞月機會高，北北基和宜蘭得從雲雨縫中找希望。

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鄭明典今也在臉書上貼出一張紅外線雲圖，鄭明典發文指「這片綠色區塊在下雨！」鄭明典說明，由西南往東北方向移動，這是東北季風上方的潮濕氣流。比對探空資料，這股潮濕氣流蠻高的，平均在5公里以上的高空，這種天氣型態變化不會很快，意思是，中部以北晚上要能看到月食的機率降低了。

氣象局預測，今受華南雲雨區東移，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，中部以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局也公布各地賞月指數，其中賞月機會較高地點為台南至新竹，觀月條件次佳為高屏(越晚越佳)、金門、澎湖、台東，雲量稍多需碰運氣的則是桃園、花蓮、馬祖，雲雨縫中找希望的地區為北北基、宜蘭。

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