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爆本土首例BQ.1！是BA.5次分支變異株　羅一鈞：有較高重複感染機率

▲▼11/3中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例本土BQ.1病例，個案為4歲女童。醫療應變組副組長羅一鈞說明，BQ.1是OmicronBA.5次分支變異株之一，目前已於至少65個國家檢出，有較高的重複感染機率。

羅一鈞表示，BQ.1是OmicronBA.5次分支變異株之一，根據世衛10/26公布資料，BQ.1變異及其子代已於至少65個國家檢出，世衛也在11/2再度公布BQ1盛行率已達9.0%。

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羅一鈞說，BQ.1近期主要於美國和歐洲成長快速，其中美國佔比已達35%，另外，世衛也在10/27表示，相較其他Omicron主要流行，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。

另外，根據資料顯示，現有疫苗（包含原始株與次世代疫苗），對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。世衛也評估XBB及BQ.1變異及其子代演化歧異程度尚不影響現有公衛應變作為，致病力無明顯增加。

羅一鈞也提到，目前BQ.1在美國佔比達35%，歐洲多國佔比約10-20%左右，因此推測BQ.1有蠻高的機會在西方國家造成下一波流行。

▲▼11/7新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲11/7新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

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